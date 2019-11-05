Advertisements
Advertisements
Advertisements

مدير أعمال هيفاء وهبي يسب متابع بلفظ "خارج" والسبب! (صور)

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 05:30 م
Advertisements
محمد وزيري وهيفاء وهبي
محمد وزيري وهيفاء وهبي
صلاح حسن
Advertisements

تعرض الملحن محمد وزيري، مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، لبعض الاستفزازات من جانب متابعيه مجددًا حيث أتاح "وزيري"، خاصية القصص القصيرة لتلقي الأسئلة من متابعيه عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وقام متابع بوضع علم "المثليين" في إحدى الأسئلة ليشير إلى أزمة "وزيري" مع "مشروع ليلى".


وقال المتابع في سؤاله قائلًا باللغة الإنجليزية: "هل أستطيع التحدث معك شات عن الـ..." مرفقًا علم المثليين، وهو الأمر الذي دفع بمحمد وزيري للرد عليه بسبه بلفظ خارج وغير لائقة فقال: "انت …. صح"!.


وقام أحد المتابعين أيضًا بسؤال وزيري عن أسوأ المواقف في حياته فأعاد نشر سؤال ورده على المتابع السابق وقال: "لما رديت على الزبالة ده".
مدير أعمال هيفاء وهبي يسب متابع بلفظ خارج والسبب! (صور)

وقال محمد وزيري، إنه يشتاق كثيرًا للفنانة هيفاء وهبي، مثلما يشتاق إليها جمهورها، موضحًا أن لديه صورًا تجمعهما سويًا لكنه لن يكشف النقاب عنها، كما رفض "وزيري" الحديث عن المرة الأولى التي التي رأى فيها هيفاء وهبي وتعرف عليها حيث استعان بصورة كوميدية للفنان محمد سعد من فيلم "بوحة"، وبدا عليه علامات الاندهاش.


وأكد محمد وزيري أنه يحب الاستماع لأغنية "قالو سابني" من ألبوم "هوا" لهيفاء وهبي، كما أشار إلى أن أكثر أغنيتين يحب الاستماع إليهما من الألبوم هما: "حبيبي أنا" و"إزاي أنساك".


مدير أعمال هيفاء وهبي يسب متابع بلفظ خارج والسبب! (صور)

وفجّر محمد وزيري، مفاجأة وهي العمل على كتابة جزء ثانٍ من الفيلم السينمائي الجديد "أشباح أوروبا"، الذي يخوض من خلاله أولى تجاربه في عالم الإنتاج السينمائي، وتقوم ببطولته هيفاء وهبي، ويتم تصويره حاليًا مع الفنانين أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر.


وكشف عن حلمه وهو الإنجاب فقال: "أتمنى إنجاب بنت اسمها (خديجة) وافرح بيها، كما رفض الكشف عن عمره الحقيقي إلا أنه أشار إلى برجه وهو "العقرب".
مدير أعمال هيفاء وهبي يسب متابع بلفظ خارج والسبب! (صور)
ومن المعروف أن محمد وزيري، تعرض لهجوم من جمهور هيفاء وهبي بسبب إبداء رأيه في "مشروع ليلى" عندما تم الإعلان عن حفل لهم في لبنان قبل إلغاؤه منعًا لإراقة الدماء وحفاظًا على الأمن والاستقرار.

يُذكر أن فيلم "أشباح أوروبا"، من إنتاج محمد وزيري حيث يخوض من خلاله أول تجربة إنتاجية له، وتقوم ببطولتها النجمة هيفاء وهبي، وأحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وآخرون.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

هيفاء وهبي مصطفى خاطر مدير أعمال هيفاء وهبي يسف متابع مدير أعمال هيفاء وهبي مدير أعمال محمد وزيري يسب محمد وزيري وهيفاء وهبي محمد وزيري لفظ غير لائق لفظ خارج فيلم أشباح أوروبا اللبنانية هيفاء وهبي الفنانة هيفاء وهبي أشباح أوروبا أحمد الفيشاوي

أخبار تهمك

عاجل.. رينيه فايلر يصدم كهربا

منذ يوم

بيان عاجل من الأرصاد الجوية يحذر من طقس اليوم

منذ 34 دقيقة

تصريح قوي للرئيس السيسي عن طريق الموت بشرم الشيخ

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية.. أزمة كبرى وراء رحيل فايلر عن معسكر الأهلي

منذ يوم

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

منذ حوالي 10 ساعات

زيدان يلمح لاقتراب صفقة القرن من ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

ضحية الزمالك الأولى بعد صلح تركي آل الشيخ والخطيب

منذ حوالي 8 ساعات

أخبار ليفربول اليوم 5 نوفمبر: مطالبات بعدم إشراك محمد صلاح ضد جينك.. وتصريح مثير من مانى إلى الملك المصري

منذ أقل من ساعة

الأهلي يفاجئ الجميع ويتجه لصفقة غير متوقعة

منذ يوم

ساديو ماني يفاجئ محمد صلاح بتصريح من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 50 دقيقة

تعليق قوي لـ"ذي ناشيونال" على قرار السيسي الأخير: جرأة غير مسبوقة

منذ يوم

تركي آل الشيخ يجيب على تساؤلات بشأن استاد الأهلي وعودة أبوتريكة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

رمضان صبحي يصدم الأهلي.. وفايلر يرد بقوة

منذ حوالي 5 ساعات

ليونيل ميسي يتغزل في أنتونيلا بطريقة مثيرة

منذ ساعتين و 16 دقيقة

تركي آل الشيخ يكشف حقيقة إنشاء استاد الأهلي وموقفه من الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة مدوية

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

طرح البوستر التشويقي لفيلم هيفاء وهبي الجديد "أشباح أوروبا"

"بهوت شورت وجاكت جلد".. هيفاء وهبي بإطلالة جديدة على الـ"إنستجرام"

بكلمات مؤثره هيفاء وهبي تنعى الفنان الراحل طلعت زكريا

هيفاء وهبي تجسد شخصيتين مختلفتين!

هيفاء وهبي تخوض السباق الرمضاني القادم بـ"أسود فاتح"

هيفاء وهبي تتدرب على الملاكمة لمواجهة "أشباح أوروبا" (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:32 ص

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

بيان عاجل من الأرصاد الجوية يحذر من طقس اليوم

05:47 م

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة مدوية

04:29 م

رمضان صبحي يصدم الأهلي.. وفايلر يرد بقوة

01:36 م

ضحية الزمالك الأولى بعد صلح تركي آل الشيخ والخطيب

09:58 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status