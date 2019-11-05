مدير أعمال هيفاء وهبي يسب متابع بلفظ "خارج" والسبب! (صور)

تعرض الملحن محمد وزيري، مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، لبعض الاستفزازات من جانب متابعيه مجددًا حيث أتاح "وزيري"، خاصية القصص القصيرة لتلقي الأسئلة من متابعيه عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وقام متابع بوضع علم "المثليين" في إحدى الأسئلة ليشير إلى أزمة "وزيري" مع "مشروع ليلى".

وقال المتابع في سؤاله قائلًا باللغة الإنجليزية: "هل أستطيع التحدث معك شات عن الـ..." مرفقًا علم المثليين، وهو الأمر الذي دفع بمحمد وزيري للرد عليه بسبه بلفظ خارج وغير لائقة فقال: "انت …. صح"!.

وقام أحد المتابعين أيضًا بسؤال وزيري عن أسوأ المواقف في حياته فأعاد نشر سؤال ورده على المتابع السابق وقال: "لما رديت على الزبالة ده".