مدير أعمال هيفاء وهبي يسب متابع بلفظ "خارج" والسبب! (صور)
تعرض الملحن محمد وزيري، مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، لبعض الاستفزازات من جانب متابعيه مجددًا حيث أتاح "وزيري"، خاصية القصص القصيرة لتلقي الأسئلة من متابعيه عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وقام متابع بوضع علم "المثليين" في إحدى الأسئلة ليشير إلى أزمة "وزيري" مع "مشروع ليلى".
وقال المتابع في سؤاله قائلًا باللغة الإنجليزية: "هل أستطيع التحدث معك شات عن الـ..." مرفقًا علم المثليين، وهو الأمر الذي دفع بمحمد وزيري للرد عليه بسبه بلفظ خارج وغير لائقة فقال: "انت …. صح"!.
وقام أحد المتابعين أيضًا بسؤال وزيري عن أسوأ المواقف في حياته فأعاد نشر سؤال ورده على المتابع السابق وقال: "لما رديت على الزبالة ده".
وقال محمد وزيري، إنه يشتاق كثيرًا للفنانة هيفاء وهبي، مثلما يشتاق إليها جمهورها، موضحًا أن لديه صورًا تجمعهما سويًا لكنه لن يكشف النقاب عنها، كما رفض "وزيري" الحديث عن المرة الأولى التي التي رأى فيها هيفاء وهبي وتعرف عليها حيث استعان بصورة كوميدية للفنان محمد سعد من فيلم "بوحة"، وبدا عليه علامات الاندهاش.
وأكد محمد وزيري أنه يحب الاستماع لأغنية "قالو سابني" من ألبوم "هوا" لهيفاء وهبي، كما أشار إلى أن أكثر أغنيتين يحب الاستماع إليهما من الألبوم هما: "حبيبي أنا" و"إزاي أنساك".
وفجّر محمد وزيري، مفاجأة وهي العمل على كتابة جزء ثانٍ من الفيلم السينمائي الجديد "أشباح أوروبا"، الذي يخوض من خلاله أولى تجاربه في عالم الإنتاج السينمائي، وتقوم ببطولته هيفاء وهبي، ويتم تصويره حاليًا مع الفنانين أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر.
وكشف عن حلمه وهو الإنجاب فقال: "أتمنى إنجاب بنت اسمها (خديجة) وافرح بيها، كما رفض الكشف عن عمره الحقيقي إلا أنه أشار إلى برجه وهو "العقرب".