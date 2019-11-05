أخبار ليفربول اليوم 5 نوفمبر: مطالبات بعدم إشراك محمد صلاح ضد جينك.. وتصريح مثير من مانى إلى الملك المصري





شهد ليفربول اليوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها : شكوك حول لحاق محمد صلاح بمواجهة ليفربول ضد جينك، وتصريح مثير من ماني إلى الملك المصري، وإليكم أبرز الأخبار :-





أسطورة ليفربول ينصح كلوب قبل مواجهة جينك بدوري الأبطال





قدم تشارلي نيكولاس أسطورة أرسنال الإنجليزي، نصيحة إلى الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، قبل مواجهة جينك البلجيكي، بدوري أبطال أوروبا.





وطالب نيكولاس نظيره كلوب، بعدم الاعتماد على المصري محمد صلاح نجم الفريق خلال تلك المباراة، بعد ظهوره بمستوى متواضع خلال مباراة أستون فيلا، والتيي انتهت للريدز بهدفين مقابل هدف وحيد، بالجولة الحادية عشر للبريميرليج.





وقال تشارلي نيكولاس في تصريحات لصحيفة "مترو الإنجليزية": "لقد شاهدت مباراة ليفربول وأستون فيلا، كانت مباراة رائعة ومليئة بالأحداث الشيقة والمتعة".





وأضاف: "ليفربول ليس في أفضل حالاته، قد يرى البعض أنه بمجرد أن يمضي قدمًا سيكون الفريق بلا رحمة، ولكن أحيانًا لا يحدث ذلك".





وواصل: "كانت مباراتا نابولي ومانشستر يونايتد بمثابة اختبارات حقيقة، ويمكن القول أن مباراتهم أمام أستون فيلا شهدت تراجعًا لليفربول أكثر من مرة".





وأكمل، "أداء محمد صلاح كان متوسط في تلك المباراة، وهو نفس الشئ إلى فيرمينو، ربما يكون كلوب في حاجة إلى التخلي عنهما وتغيير التشكيل".





وتابع: "على كلوب الحفاظ على لاعبيه في مركز الظهير، كذلك ساديو ماني وفابينيو".





واختتم، "عادة ما تتم إراحة فيرمينو، ولكن هذه المرة أرى أن ماني وفيرمينو يجب أن يستمرا في اللعب ويتم التخلي عن صلاح، قد لا يُعجب ذلك صلاح ولكن يجب أن يحدث".





ليفربول يكشف موقف محمد صلاح من المشاركة ضد جينك





أصبح محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي مهدد بالغياب عن مباراة فريقه ضد فريق جينيك البلجيكي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الانفيلد ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.





صحيفة إنجليزية تكشف موقف صلاح من الإصابة :-





وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة "ليفربول إيكو"، إن كلوب لا يريد المجازفة بمحمد صلاح ضد جينيك، وأيضاً قام باستبداله في الدقيقة 65 من المباراة الماضية ضد فريق أستون فيلا في الدوري الإنجليزي بعد شعوره ببعض الآلام.





كلوب يريد إراحة صلاح من أجل السيتي :-





ويضع المدرب الألماني يورجن كلوب مباراة فريقه ضد فريق مانشستر سيتي في الاعتبار من أجل الحفاظ على جميع نجومه لأهمية اللقاء بشكل كبير في البريميرليج، خاصة وأن الريدز يحتل صدارة ترتيب البطولة، والسيتي يحل في المركز الثاني بفارق 6 نقاط عن ليفربول.





موعد مباراة ليفربول ضد جينك





ويواجه فريق ليفربول نظيره فريق جينيك يوم الثلاثاء على ملعب الانفيلد في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.





وكان الريدز قد حقق فوزا كبيرا على فريق جينيك بالجولة الماضية في بلجيكيا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد، وسجل صلاح هدف الريدز الرابع في اللقاء، بينما أحرز تشامبرلين هدفين، وسجل السنغالي ساديو ماني هدفا وحيدا خلال المباراة.





القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد جينك





وستذاع مباراة ليفربول ضد جينك اليوم بدوري أبطال أوروبا على قناة "BEIN SPORTS HD 2" بتعليق علي محمد علي.





ترتيب ليفربول في مجموعته بدوري الأبطال





ويحتل فريق ليفربول المركز الثاني في المجموعة الخامسة من دوري ابطال اوروبا برصيد 6 نقاط خلف نابولي الإيطالي الذي يتصدر المجموعة برصيد 7 نقاط .





5 حقائق قبل مواجهة ليفربول ضد جينك بدوري أبطال أوروبا





يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي بقيادة الألماني يورجن كلوب، لمواجهة جينك البلجيكي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.





ويستضيف ملعب أنفيلد، مواجهة ليفربول وجينك بدوري الأبطال، حيث تقام المباراة في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.





ويرصد "الفجر الرياضي" 5 حقائق عن تلك المواجهة قبل مباراتهما من خلال التقرير الآتي:-





1- لم يلتق ليفربول مع جينك، هذا الموسم سوى في مباراة وحيدة كانت لحساب الجولة الثالثة والماضية من دور المجموعات وانتهت للريدز برباعية مقابل هدف وحيد.





2- أخر مباراة لعبها جينك البلجيكي، في إنجلترا كان ضد فريق تشيلسي، في أكتوبر 2011، وانتهت لصالح الفريق اللندني بنتيجة 5-0، لحساب دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.





3- لم يتلق ليفربول أي هزائم على ملعبه أنفيلد بالمسابقات الأوروبية، منذ 23 مباراة سابقة حيث فاز في 17 لقاء وتعادل في 6 مباريات.





4- حقق جينك البلجيكي رقم سلبي بالبطولات الأوروبية، حيث يعد هو أول فريق يمتلك أكبر سلسلة مباريات دون انتصار وحيد سواء على أرضه أو خارجه، واستمرت لمدة 15 مباراة، تعادل في 8 لقاءات وتلقى هزيمة في 7 مواجهات.





5- سجل ليفربول 4 أهداف في مباراتين متتاليتين، وفي حال نجاحه في إحراز 4 أهداف في شباك جينك الليلة سيكسر رقمه السابق، في تسجيل 4 أهداف في ثلاث مباريات بشكل متتالي ومعه ريال مدريد الإسباني.





ساديو ماني يفاجئ محمد صلاح بتصريح من العيار الثقيل





وصف اللاعب الدولي السنغالي ساديو ماني مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي في تصريحات صحفية لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي باللاعب المجنون.





وقال ساديو ماني:" محمد صلاح هداف مجنون ولاعب استثنائي يمكنه فعل كل شيء، لقد كانت لدينا خلافاتنا في بعض الأحيان ، ولكن ما زال من دواعي سروري أن ألعب بجانبه لأنني أشعر بأننا نلعب نفس النوع من كرة القدم".





وتابع:" نابي كيتا أكثر من صديق بالنسبة لي أنه مثل أخي، ‏لم يكن الأمر سهلاً عليه مؤخرًا لأنه أصيب منذ فترة طويلة ، لكنني أعلم أنه سيعود في أفضل حالاته ، لأنه يعمل بجد للقيام بذلك، إنه بحاجة فقط إلى تحسين لغته الإنجليزية لكي يفهمها الجميع أكثر ، ولكن لكي يكون قادرًا على الاعتماد على صديق حقيقي في المجموعة فهذا لا يقدر بثمن. إنه هادىء كثيراً".





وأنهى: "أعتقد أن سر يورجن كلوب بيننا هو أنه والد الفريق ، نحن جميعًا نحبه مثل الأب ونخشى منه مثل أي واحد ، إنه يحمل مساحة كبيرة من حياتي ، ليس فقط في كرة القدم ، إنه شخص رائع، أما جيمس ميلنر فهو مثال حي للاعب المحترف في كل شئ هو شخص رائع للغاية".





التشكيل المتوقع لكتيبة ليفربول ضد جينك





ومن المتوقع أن يدخل نادي ليفربول مباراة اليوم بتشكيل مكون من:-





حراسة المرمى: أليسون.





خط الدفاع: روبرتسون، فان دايك، جوميز، أرنولد.





خط الوسط: فابينيو، تشامبرلين، كيتا.





خط الهجوم: أوريجي، روبيرتو فيرمينيو، ساديو ماني .



