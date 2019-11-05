محسن صالح رئيسًا للجنة التخطيط بالأهلي





ومن المنتظر أن يعقد الكابتن محمود الخطيب إجتماعًا مع لجنة التخطيط خلال الأيام القليلة القادمة لترتيب العديد من الملفات والإتفاق على خطة العمل الخاصة باللجنة في الفترة المقبلة سواء على مستوى الفريق الأول أو الناشئين أو الأكاديمية أو اللجنة الفنية لاكتشاف المواهب.





ويستعد حاليا النادي الأهلي لمواجهة الجونة في بطولة الدوري المصري الممتاز يوم 25 نوفمبر المقبل، في أولى مبارياته الرسمية بعد انتهاء فترة التوقف.





يذكر أن اتحاد الكرة قرر تأجيل بطولة الدوري حتى انتهاء كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام، والذي يقام في مصر خلال الفترة من 8 وحتى 22 نوفمبر.

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تعيين محسن صالح المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر رئيسًا للجنة التخطيط للكرة.