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مشاهدة مباراة بوروسيا دورتموند وإنتر ميلان بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 05:20 م
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بوابة الفجر
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يلا شوت kora on line مشاهدة مباراة بوروسيا دورتموند الألماني وإنتر ميلان الإيطالي بث مباشر في دوري أبطال أوروبا ستكون متاحة في بث مباشر عبر beIN SPORTS كورة لايف رابط ماتش إنتر ميلان اليوم.

مشاهدة مباراة دورتموند وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

البث المباشر لمباراة دورتموند وإنتر الثلاثاء 5 نوفمبر انطلاقاً من الساعة 23:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة. 

مباراة دورتموند وإنتر ميلان ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 1. 

مشاهدة مباراة دورتموند وإنتر في بث مباشر عبر الانترنت
 

وتأتي المباراة لحساب الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السادسة وسيكون الصراع على أشده لخطف النقاط ومحاولة تأمين بطاقة العبور الثانية في ظل هيمنة برشلونة على الأولى مثلما هو متوقع.

ويتصدر البرسا ترتيب المجموعة برصيد 7، ولكل من دورتموند وإنتر 4 خلفه، وأخيرا سلافيا براغ بنقطة واحدة.

أرقام تسبق اللقاء:

-  فاز الإنتر في لقائه السابق والوحيد أمام دورتموند في دوري الأبطال، 2-0 في الجولة الثالثة هذا الموسم.
-  لم يفز دورتموند في المباراتين البيتيتين السابقتين اللتين لعبهما أمام الإنتر في المنافسات الأوروبية (تعادل 1 خسر 1).
-   في المنافسات الأوروبية الكبرى، الإنتر أحد 4 فرق استضافها دورتموند أكثر من مرة واحدة دون تحقيق أي فوز (استضافتين)، مع يوفنتوس (4) وبرشلونة (2).
-   فشل دورتموند في التسجيل في 6 من آخر 8 مباريات لعبها في دوري الأبطال (ف 2 ت 2 خ 4)، بقدر التي فشل بها في 41 مباراة سابقة في المنافسة.
-  خسر الإنتر في آخر 3 مباريات لعبها خارج أرضه في دوري الأبطال، أسوأ سلسلة له في تاريخ المنافسة.
-   سُجل هدف وحيد في آخر 3 مباريات بيتية لعبها دورتموند في دوري الأبطال، وهو هدف هاري كاين في فوز توتنهام 1-0 في دور الـ16 الموسم الماضي.
-   قد يصبح لاوتارو مارتينيز أول لاعب يسجل للإنتر في 3 مباريات متتالية في دوري الأبطال منذ 2010 (سامويل إيتو 4).
-  يحتاج ماركو رويس (17) إلى هدف واحد فقط لتجاوز روبرت ليفاندوسكي (17) ويصبح هداف دورتموند  التاريخي في دوري الأبطال.
-  خسر أنتونيو كونتي 5 مرات في آخر 7 مباريات خاضها كمدرب خارج أرضه في دوري الأبطال (ف 2).
-  يطمح حارس الإنتر سمير هاندانوفيتش إلى أن يصبح أول حارس للفريق يحافظ على نظافة شباكه في مباراتين متتاليتين في دوري الأبطال منذ أبريل 2010 (جوليو سيزار 3).

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