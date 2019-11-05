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للمرة الثالثة.. شاب يقدم علي الانتحار من أعلي برج شبكة محمول بالبحيرة (صور)

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 05:23 م
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أعلى برج شبكة محمول
أعلى برج شبكة محمول
إسلام أمين
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أقدم شاب بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة على الانتحار من أعلى برج شبكة محمول بسبب المرور بحالة نفسية سيئة وخلافات أسرية، وذلك للمرة الثالثة.

تلقى اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد عادل مأمور محبوب مأمور قسم كفر الدوار بلاغا من الأهالي بوجود شاب أعلى برج شبكة المحمول للانتحار الموجود بجوار شريط سكة حديد مصر القاهرة الاسكندرية.

وانتقل الرائد أحمد حمدى رئيس المباحث والنقيب بدر الطنيخى، وتبين أن الشاب يدعى "أحمد س.ا " وجارى التواصل معه واقناعه بالنزول.

وكان شاب قدم على الانتحار من أعلي برج شبكة محمول بكفر الدوار بسبب مروره بحالة نفسية سيئة وخلافات أسرية، وذلك في شهر سبتمبر عام 2017.

تلقى اللواء علاء عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد أحمد رشوان، مأمور قسم كفر الدوار، بلاغا من الأهالي يفيد بوجود شاب أعلى شبكة المحمول يحاول الانتحار أمام سكك حديد كفر الدوار.

وعلى الفور، انتقل الرائد حسام أبو وافية، رئيس المباحث، وتم إقناع الشاب ويدعي "أحمد س.ا" بالنزول وحل جميع مشاكله، وجاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة.
للمرة الثالثة.. شاب يقدم علي الانتحار من أعلي برج شبكة محمول بالبحيرة (صور)
للمرة الثالثة.. شاب يقدم علي الانتحار من أعلي برج شبكة محمول بالبحيرة (صور)
للمرة الثالثة.. شاب يقدم علي الانتحار من أعلي برج شبكة محمول بالبحيرة (صور)
للمرة الثالثة.. شاب يقدم علي الانتحار من أعلي برج شبكة محمول بالبحيرة (صور)
للمرة الثالثة.. شاب يقدم علي الانتحار من أعلي برج شبكة محمول بالبحيرة (صور)
للمرة الثالثة.. شاب يقدم علي الانتحار من أعلي برج شبكة محمول بالبحيرة (صور)
للمرة الثالثة.. شاب يقدم علي الانتحار من أعلي برج شبكة محمول بالبحيرة (صور)
للمرة الثالثة.. شاب يقدم علي الانتحار من أعلي برج شبكة محمول بالبحيرة (صور)
للمرة الثالثة.. شاب يقدم علي الانتحار من أعلي برج شبكة محمول بالبحيرة (صور)
للمرة الثالثة.. شاب يقدم علي الانتحار من أعلي برج شبكة محمول بالبحيرة (صور)
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الكلمات المفتاحية

كفر الدوار شاب برج شبكة محمول انتحار البحيرة

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