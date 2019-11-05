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فوز ثمين للحمام على دكرنس في موقعة ساخنة بالممتاز "ب"

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 05:19 م
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بوابة الفجر
أحمد تيتو
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نجح نادي الحمام في إيقاف قطار دكرنس السريع وإستطاع أن يهزمة بهدف يايا كونية المحترف الإيفواري في إطار مباريات الجولة الثالثة لدوري القسم الثاني ليرفع الحمام رصيدة للنقطة الرابعة بينما توقف رصيد دكرنس عند النقطة السادسة.

بدأ أحمد فكري المباراة بتشكيل مكون من : محمد فتحي، وأحمد بطوط، وأحمد الدماطي، ووليد إبراهيم، ومصطفي عفروتو، ومهنا منصور، ومحمد صلاح، ومحمد بكار، وشهاب محمد، ومحمود أبو زيد، ومحمود أبو جودة

بينما بدأ أيمن الجمل اللقاء بتشكيل مكون من: محمد العربي، ومحمد حمودة، وعمادحلمي، وأحمد مخلوف، ومحمد رجب، وحميدة علي، ومحمد فوزي، وعمار محسن، وعمر السيد فاروق، وإبراهيم محمد سليمان، ومحمد أبو سريع،


بدأ الشوط الأول بحذر من الفرقتين وسرعان مابدأ دكرنس في الضغط علي نادي الحمام وشكل خطورة من خلال الكور الثابتة وأضاع لاعبية أكثر من فرصة مؤكدة
وفي الدقيقة 23 ومن عرضية محمد رجب اصدمت بيد مدافع فريق الحمام وليد إبراهيم لم يتردد طارق مجدي في إحتساب ضربة جزاء تصدي لها عماد حلمي ولكن تمكن محمد فتحي حارس الحمام من التصدي لها.

إستحوذ بعدها لاعبي الحمام علي الكرة وبدأ في بناء الهجمات ومن ضربة ثابتة سددها مصطفي عفروتو الظهير الأيمن للحمام علي الزاوية القريبة من العربي حارس دكرنس تصدي لها بصعوبة ولم تجد المتابع ليخرجها مدافعي دكرنس خارج منطقة الجزاء.

وواصل دكرنس علي إعتمادة علي الكور الثابتة ولكن تصدي لها خط دفاع الفريق المطروحي لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي

ومع بداية الشوط الثاني تغير الحال تماما وسيطر نادي الحمام علي أحداث اللقاء وضغط علي دفاعات دكرنس وفي الدقيقة العاشرة أجري أحمد فكري تغييرا هجوميا بنزول المحترف الإيفواري يايا كونية بدلا من محمد بكار وبالفعل كافئ اللاعب مدربة بعد نزولة بخمس دقائق وإستطاع أن يحرز هدف اللقاء للحمام بعد تلقية تمريرة خلف مدافعين دكرنس أنفرد علي أثرها بالعربي حارس دكرنس ووضعها بكل هدوء علي شمال الحارس معلنا تقدم الحمام بهدف.

وحاول لاعبي دكرنس العودة للمباراة لكن أستبسال لاعبي الحمام أفشل جميع محاولات دكرنس.

وإعترض جهاز دكرنس كثيرا بسبب إهدار لاعبي الحمام الوقت وأجري أحمد فكري تغييرا دفاعيا لتأمين الهدف بنزول محمود علاء بدلا من محمود أبو زيد وأستطاع نادي الحمام أن يسيطر علي وسط الملعب تماما وأعلن طارق مجدي حكم اللقاء 5 دقائق وقت بدلا من الضائع لم يفسر عن أي جديد لينتهي اللقاء بفوز الحمام بهدف نظيف وسط فرحة لجمهور الحمام وإدارة النادي المطروحي.

أدار اللقاء تحكيميا طاقم تحكيم مكون من: طارق مجدي من منطقة القاهرة، ومصطفي حسن مساعد أول منطقة الإسماعيلية، وهاشم عبد المريد مساعد ثان من منطقة القاهرة، وهيثم محمد يونس حكم رابع من منطقة الأسكندرية، ومحمود غزالي مراقب لجنة الحكام، ومحمود الحسن مراقب لجنة المسابقات.


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