زيدان يلمح لاقتراب صفقة القرن من ريال مدريد
أثار الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، الكثير من التكهنات حول اقتراب مواطنه كيليان مبابي من الانضمام لصفوف النادي الملكي، خلال الميركاتو الصيفي القادم .
وقال زيدان خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة ريال مدريد ضد جالطة سراي، حول إمكانية ضم كيليان مبابي: "سوف يقرر مستقبله بنفسه، الآن هو مع باريس سان جيرمان وسنرى ماذا سيحدث في المستقبل" .
وكانت أثيرت الكثير من التقارير التي تشير إلى أن ريال مدريد يخطط لإعداد عرض ضخم يقدر بحوالي 300 مليون يورو من أجل ضم النجم الشاب الفرنسي خلال الميركاتو الصيفي القادم .
وتابع : "ندرك المسؤولية التي تقع على كاهلنا، وسنحاول تقديم مباراة رائعة أمام جماهيرنا" .
وطالب زيدان بضروة الدعم من جماهير الفريق، حيث قال: وطالب زيدان بضرورة الدعم الجماهيري لنجوم الفريق، قائلًا: "نحن بحاجة إلى جماهيرنا معنا حتى النهاية، ونطلب منهم الدعم في اللحظات الصعبة" .
التشكيل المتوقع لكتيبة ريال مدريد ضد جالطة سراي
ومن المتوقع أن يدخل ريال مدريد مباراته ضد جالطة سراي بتشكيل مكون من:-
حراسة المرمى: تيبو كورتوا .
خط الدفاع : داني كارفاخال، سيرجيو راموس، رفائيل فاران، مارسيلو .
خط الوسط : لوكا مودريتش، كاسيميرو، توني كروس .
خط الهجوم: رودريجو جوس، كريم بنزيما، إيدين هازارد .