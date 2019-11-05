زيدان يلمح لاقتراب صفقة القرن من ريال مدريد

أثار الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، الكثير من التكهنات حول اقتراب مواطنه كيليان مبابي من الانضمام لصفوف النادي الملكي، خلال الميركاتو الصيفي القادم .





وقال زيدان خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة ريال مدريد ضد جالطة سراي، حول إمكانية ضم كيليان مبابي: "سوف يقرر مستقبله بنفسه، الآن هو مع باريس سان جيرمان وسنرى ماذا سيحدث في المستقبل" .



