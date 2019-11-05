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زيدان يلمح لاقتراب صفقة القرن من ريال مدريد

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 04:43 م
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بوابة الفجر
عبد الرحمن السيد
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أثار الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، الكثير من التكهنات حول اقتراب مواطنه كيليان مبابي من الانضمام لصفوف النادي الملكي، خلال الميركاتو الصيفي القادم .


وقال زيدان خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة ريال مدريد ضد جالطة سراي، حول إمكانية ضم كيليان مبابي: "سوف يقرر مستقبله بنفسه، الآن هو مع باريس سان جيرمان وسنرى ماذا سيحدث في المستقبل" .


وكانت أثيرت الكثير من التقارير التي تشير إلى أن ريال مدريد يخطط لإعداد عرض ضخم يقدر بحوالي 300 مليون يورو من أجل ضم النجم الشاب الفرنسي خلال الميركاتو الصيفي القادم .


وتابع : "ندرك المسؤولية التي تقع على كاهلنا، وسنحاول تقديم مباراة رائعة أمام جماهيرنا" .


وطالب زيدان بضروة الدعم من جماهير الفريق، حيث قال: وطالب زيدان بضرورة الدعم الجماهيري لنجوم الفريق، قائلًا: "نحن بحاجة إلى جماهيرنا معنا حتى النهاية، ونطلب منهم الدعم في اللحظات الصعبة" .


التشكيل المتوقع لكتيبة ريال مدريد ضد جالطة سراي


ومن المتوقع أن يدخل ريال مدريد مباراته ضد جالطة سراي بتشكيل مكون من:-


حراسة المرمى: تيبو كورتوا .

خط الدفاع : داني كارفاخال، سيرجيو راموس، رفائيل فاران، مارسيلو .

خط الوسط : لوكا مودريتش، كاسيميرو، توني كروس .

خط الهجوم: رودريجو جوس، كريم بنزيما، إيدين هازارد .

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