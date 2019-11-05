تراجع كبير في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

واصلت أسعار الذهب التراجع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، لتهبط بشكل كبير مع عودة التفاؤل حول المحادثات التجارية بين واشنطن والصين، مما دعم أسعار الدولار ومؤشرات أسواق المال.





وسجل المؤشر الياباني "نيكي" أعلى مستوى في 13 شهراً عند ختام تعاملات اليوم.





وكشف مجلس الذهب العالمي في تقريره الفصلي عن الربع الثالث من هذا العام، ارتفاع الطلب على المعدن الأصفر بنسبة 3 بالمائة على أساس سنوي ليسجل 1107.9 طن.





وتراجع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 1.2 بالمائة أو ما يوازي 17.70 دولار مسجلاً 1493.40 دولار للأوقية.





وفقد سعر التسليم الفوري للذهب 1.2 بالمائة ليهبط إلى 1492.30 دولار للأوقية بعدما فقد 17.52 دولار.





وارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.3 بالمائة عند مستوى 97.801.