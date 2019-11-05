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بين مؤيد ومعارض.. العصمة بيد المرأة تثير ضجة في السعودية

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 04:01 م
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بوابة الفجر
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"العصمة بيد المرأة"، أثارت هذه الجملة ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدرت تريند تويتر واحتلت الترتيب الرابع في قائمة تريند جوجل في السعودية بعدما صرح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع بجواز العصمة بيد المرأة في السعودية.

وانقسمت الأراء بين من يؤيد جواز العصمة بيد المرأة وبين ما يُعارض هذا التصريح.

وقال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع، إنه يجوز للمرأة أن تشترط أن تكون العصمة بيدها في عقد الزواج، مؤكدا أنه في حال اشترطت المرأة هذا الشرط واشتمل العقد عليه فهو جائز، حيث إن المسلمين على شروطهم.
بين مؤيد ومعارض.. العصمة بيد المرأة تثير ضجة في السعودية
بين مؤيد ومعارض.. العصمة بيد المرأة تثير ضجة في السعودية
بين مؤيد ومعارض.. العصمة بيد المرأة تثير ضجة في السعودية
بين مؤيد ومعارض.. العصمة بيد المرأة تثير ضجة في السعودية
بين مؤيد ومعارض.. العصمة بيد المرأة تثير ضجة في السعودية
بين مؤيد ومعارض.. العصمة بيد المرأة تثير ضجة في السعودية
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الكلمات المفتاحية

تريند في السعودية العصمه العصمة بيد المرأة الزوجة الزواج

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