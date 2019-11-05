بين مؤيد ومعارض.. العصمة بيد المرأة تثير ضجة في السعودية

"العصمة بيد المرأة"، أثارت هذه الجملة ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدرت تريند تويتر واحتلت الترتيب الرابع في قائمة تريند جوجل في السعودية بعدما صرح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع بجواز العصمة بيد المرأة في السعودية.





وانقسمت الأراء بين من يؤيد جواز العصمة بيد المرأة وبين ما يُعارض هذا التصريح.



