"البنك التجاري الدولي" يستعد لإتمام صفقة إستحواذ على حصة في بنك بكينيا





أخبار البورصة المصرية





وافق مجلس إدارة البنك التجاري الدولي مصر، اليوم الثلاثاء بشكل مبدئي على الإستحواذ على حصة ببنك في كينيا.





وأضاف البنك في بيان للبورصة المصرية اليوم، أنه تقدم بكل المستندات اللازمة للحصول على الموافقات اللازمة من كافة الجهات الرقابية في مصر وكينيا ، ولم يذكر البنك أي تفاصيل بشأن اسم البنك أو قيمة الصفقة، لافتاً بأنه سوف يعلن عن كل معلومات الصفقة في حينها .





وأعلن البنك التجاري الدولي - مصر اليوم ، عن القوائم المالية المجمعة خلال التسعة أشهر الأولى من 2019، وأظهرت النتائج ارتفاع في الأرباح بنسبة 21.6 بالمائة على أساس سنوي.





وأوضح البنك في بيان للبورصة المصرية اليوم ، أن القوائم المالية للبنك قد كشفت عن تحقيق أرباحاً بلغت 8.537 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 7.019 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2018، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وفي تلك الإثناء ارتفع سعر سهم البنك التجاري حيث وصل الي 84 جنيه .





وارتفعت أرباح البنك المستقلة خلال الربع الثالث من 2019 إلى 3.18 مليار جنيه، مقابل أرباح بلغت 2.59 مليار جنيه في الربع المقارن من العام الماضي.





كما أظهرت القوائم، إرتفاع صافي دخل البنك من العائد خلال الفترة إلى 15.4 مليار جنيه، مقابل دخل بلغ 13.3 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.





وعن الأعمال المستقلة، فقد حقق البنك أرباحاً بلغت 8.54 مليار جنيه خلال فترة التسعة أشهر، مقابل أرباح بلغت 7.002 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2018.





وحقق البنك خلال الربع الثاني من العام الجاري صافي ربح بلغ 2.715، مقابل 2.399 مليار جنيه بالربع الثاني من عام 2018.



