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رسميًا.. أحمد كشري مديرا فنيا للترسانة

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 04:35 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أعلن مجلس إدارة نادي الترسانة، تعاقده مع أحمد كشري، لاعب الأهلي الأسبق، ليتولى مهمة الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالموسم الحالي لدوري القسم الثاني.

وجاء قرار مسئولو الترسانة، بتولي كشري المهمة، عقب التعادل أمس مع المريخ في الجولة الثالثة من دوري القسم الثاني.

وسبق للترسانة السقوط في الجولة الأولى أمام منتخب السويس بهدفين، ثم تعادل مع النجوم والمريخ.

ويشارك الترسانة في المجموعة الثانية، من القسم الثاني، والتي تضم أندية، سيراميكا، جمهورية شبين، الزرقا، منتخب السويس، كوكاكولا، النصر، القناة، المريخ، بتروجت، الداخلية، النجوم.

ويتصدر فريق سيراميكا ومنتخب السويس القمة برصيد 9 نقاط لكل منهما، بينما يتواجد النصر في الترتيب الأخير بلا نقاط.
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