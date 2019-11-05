أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الثلاثاء 5/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي. أخبار عاجلة الآن || تركيا تعلن اعتقال شقيقة البغدادي في شمال سوريا

ذكرت وكالة "اسوشيتد برس" أن القوات التركية ألقت القبض على شقيقة "أبو بكر البغدادي" زعيم تنظيم داعش في شمال سوريا.

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آخر الأخبار العاجلة في العالم || إدارة ترامب تبدأ الخروج من اتفاق باريس للمناخ



قالت إدارة ترامب إنها قدمت أوراقًا لسحب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس، وهي الخطوة الرسمية الأولى في عملية مدتها عام واحد للخروج من الاتفاق العالمي لمكافحة تغير المناخ.

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أخبار عالمية عاجلة اليوم || صحفيون يطلقون صحيفة لتغطية الاحتجاجات في العراق

