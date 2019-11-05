عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة مدوية

نجح جهاز الكرة بنادى الأهلى، في الحصول على توقيع أسامة جلال، مدافع فريق إنبى، وذلك تمهيدا لتقديم عرض لإدارة الفريق البترولي لضم اللاعب في يناير المقبل.

وحرص مسئولو الأهلى على إقناع اللاعب بالانتقال للقلعة الحمراء، وتحديدا بعد أن وضع السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، بعض الملاحظات على حالة اللاعبين فى الخط الخلفى، وكثرة الإصابات.

ويعد أسامة جلال من العناصر الأساسية التى يعتمد عليها فريق إنبى والمنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب.





ويرغب الأهلي في التدعيم بالعديد من العناصر المميزة خلال الميركاتو الشتوي القادم، في ظل رغبة إدارة الفريق في المنافسة على جميع الألقاب.