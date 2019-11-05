Advertisements
Advertisements
Advertisements

"كامبريدج" و"نهضة مصر" يحتفلان بالمتفوقين في برامج لتعليم اللغة الإنجليزية (صور)

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 04:27 م
Advertisements
كامبريدج ونهضة مصر
"كامبريدج" و"نهضة مصر"
أحمد رمضان متولي
Advertisements

في احتفالية كبيرة قامت كل من "كامبريدج لتقييم وتعلم اللغة الإنجليزية" و"دار نهضة مصر للنشر" المركز معتمد لمؤهلات كامبريدج للغة الإنجليزية والوكيل الحصري لجامعة كامبريدج للنشر بتكريم طلبة المدارس المتفوقين الذين حصلوا على أعلى الدرجات باختبارات كامبريدج لتقييم الأداء في إتقان اللغة الإنجليزية.

 

وقد حرص كلا الطرفين على تنظيم الاحتفالية بحضور الطلبة وأولياء أمورهم ومديري المدارس التي ينتمون لها لتشجيهم وتكريمهم على هذا الأداء الاستثنائي.

 

وقد ضمت الاحتفالية كلمة للسيد "جورج حنا" مدير تطوير الأعمال بـ"كامبريدج" لتقييم اللغة الإنجليزيةوالذيقال خلالها: "مما لا شك فيه أن تعلم اللغة الإنجليزية وإتقانها صارا من أهم المؤهلات التي يحتاج إليها طلاب المدارس والجامعات للنجاح في مستقبلهم وحياتهم العملية.

 

ويستهدف كل مؤهل من مؤهلات كامبريدج لتقييم اللغة الانجليزية مستوًى معينًا من مستويات الإطار المرجعي الأوروبي العام للغات (CEFR)، ويركز بشكل واضح على البرامج الدراسية. وقد صُمِّمَت الموضوعات والمهام في الاختبارات بحيث تعزز عملية التعلم عند الطلبة أثناء الدراسة.

 

وتعتمد جميع الموضوعات في مؤهلات كامبريدج لتقييم اللغة الإنجليزية على مواقف حقيقية، وتختبر جميع مهارات اللغة الأربع: التحدث والكتابة والقراءة والاستماع. ولذلك، فإن الإعداد للاختبارات يساعد الطلاب على تطوير المهارات التي يحتاجونها داخل وخارج قاعة الدراسة."

 

وأضاف:"إن مؤهلات كامبريدج لتقييم اللغة الإنجليزية هي علامة التميز، يثق بها الآلاف من المدارس والجامعات والشركات وأصحاب الأعمال والحكومات في جميع أنحاء العالم، ومن خلالها يتمكن الطلاب من السفر للالتحاق بالجامعات الدولية، أو التقدم لمختلف الوظائف وضمان حياة عملية ناجحة".

 

ومن جانبها،أكدت الدكتورة "داليا فؤاد" مدير المحتوى التعليمي في دار نهضة مصر للنشر: "أن نهضة مصر للنشر تسعى دائمًا، منذ تأسيسها من أكثر من 80 عامًا، إلى تطوير العملية التعليمية فى مصر من خلال تقديم محتوى تعليمي ذي قيمة عالية، بالإضافة إلى خدمات تعليمية مختلفة.

 

وتعد شراكتنا مع كامبريدج للغة الإنجليزية وجامعة كامبريدج للنشر من أهم الشراكات بالنسبة لنا، حيث نستطيع من خلالها تقديم مناهج وبرامج تعليمية عالمية على أعلى مستوى من الحداثة والتطور إلى طلابنا في جميع المراحل التعليمية بمصر".

 

وأضافت:"اختبارات كامبريدج للغة الإنجليزية وبرامج التقييم تقدم للطلبة محتوًى وطرقًا تعليمية متماشية مع متطلباتهم المتغيرة، وبالتالي تساعدهم على تحسين وإتقان اللغة الإنجليزية،وتقوم بتزويدهم بمهارات حياتية مختلفة".

 

واختتمت كلمتها قائلة: "إننا سعداء للغاية بتكريم أكثر من 50 طالبًا هذا العام، ونتطلع إلى تكريم عدد أكبر من الطلبة خلال الأعوام القادمة والذين سيكتسبون مهارات ستفيدهم بشكل كبير على مدار حياتهم".



"كامبريدج" و"نهضة مصر" يحتفلان بالمتفوقين في برامج لتعليم اللغة الإنجليزية (صور)
"كامبريدج" و"نهضة مصر" يحتفلان بالمتفوقين في برامج لتعليم اللغة الإنجليزية (صور)
"كامبريدج" و"نهضة مصر" يحتفلان بالمتفوقين في برامج لتعليم اللغة الإنجليزية (صور)
"كامبريدج" و"نهضة مصر" يحتفلان بالمتفوقين في برامج لتعليم اللغة الإنجليزية (صور)
"كامبريدج" و"نهضة مصر" يحتفلان بالمتفوقين في برامج لتعليم اللغة الإنجليزية (صور)
"كامبريدج" و"نهضة مصر" يحتفلان بالمتفوقين في برامج لتعليم اللغة الإنجليزية (صور)
"كامبريدج" و"نهضة مصر" يحتفلان بالمتفوقين في برامج لتعليم اللغة الإنجليزية (صور)
"كامبريدج" و"نهضة مصر" يحتفلان بالمتفوقين في برامج لتعليم اللغة الإنجليزية (صور)
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. زيدان يحسم مصير ضم مبابي ورحيل جاريث بيل

منذ أقل من ساعتين

تعليق قوي لـ"ذي ناشيونال" على قرار السيسي الأخير: جرأة غير مسبوقة

منذ يوم

مفاجأة مدوية.. أزمة كبرى وراء رحيل فايلر عن معسكر الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

رينيه فايلر يعود إلى سويسرا

منذ حوالي 9 ساعات

تركي آل الشيخ يجيب على تساؤلات بشأن استاد الأهلي وعودة أبوتريكة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

نجم ريال مدريد يرفع راية العصيان على زيدان

منذ ساعتين

رمضان صبحي يصدم الأهلي.. وفايلر يرد بقوة

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يفاجئ الجميع ويتجه لصفقة غير متوقعة

منذ يوم

تركي آل الشيخ يكشف حقيقة إنشاء استاد الأهلي وموقفه من الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الزمالك يضحي بحارسه

منذ حوالي 3 ساعات

ضحية الزمالك الأولى بعد صلح تركي آل الشيخ والخطيب

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يصدم كهربا

منذ يوم

تصريح قوي للرئيس السيسي عن طريق الموت بشرم الشيخ

منذ ساعتين و 46 دقيقة

ساديو ماني يفاجئ محمد صلاح بتصريح من العيار الثقيل

منذ ساعة و 17 دقيقة

ليونيل ميسي يتغزل في أنتونيلا بطريقة مثيرة

منذ 43 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:32 ص

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

رمضان صبحي يصدم الأهلي.. وفايلر يرد بقوة

01:36 م

ضحية الزمالك الأولى بعد صلح تركي آل الشيخ والخطيب

09:58 ص

ساديو ماني يفاجئ محمد صلاح بتصريح من العيار الثقيل

03:32 م

تصريح قوي للرئيس السيسي عن طريق الموت بشرم الشيخ

02:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status