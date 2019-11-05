"كامبريدج" و"نهضة مصر" يحتفلان بالمتفوقين في برامج لتعليم اللغة الإنجليزية (صور)

في احتفالية كبيرة قامت كل من "كامبريدج لتقييم وتعلم اللغة الإنجليزية" و"دار نهضة مصر للنشر" المركز معتمد لمؤهلات كامبريدج للغة الإنجليزية والوكيل الحصري لجامعة كامبريدج للنشر بتكريم طلبة المدارس المتفوقين الذين حصلوا على أعلى الدرجات باختبارات كامبريدج لتقييم الأداء في إتقان اللغة الإنجليزية.

وقد حرص كلا الطرفين على تنظيم الاحتفالية بحضور الطلبة وأولياء أمورهم ومديري المدارس التي ينتمون لها لتشجيهم وتكريمهم على هذا الأداء الاستثنائي.

وقد ضمت الاحتفالية كلمة للسيد "جورج حنا" مدير تطوير الأعمال بـ"كامبريدج" لتقييم اللغة الإنجليزيةوالذيقال خلالها: "مما لا شك فيه أن تعلم اللغة الإنجليزية وإتقانها صارا من أهم المؤهلات التي يحتاج إليها طلاب المدارس والجامعات للنجاح في مستقبلهم وحياتهم العملية.

ويستهدف كل مؤهل من مؤهلات كامبريدج لتقييم اللغة الانجليزية مستوًى معينًا من مستويات الإطار المرجعي الأوروبي العام للغات (CEFR)، ويركز بشكل واضح على البرامج الدراسية. وقد صُمِّمَت الموضوعات والمهام في الاختبارات بحيث تعزز عملية التعلم عند الطلبة أثناء الدراسة.

وتعتمد جميع الموضوعات في مؤهلات كامبريدج لتقييم اللغة الإنجليزية على مواقف حقيقية، وتختبر جميع مهارات اللغة الأربع: التحدث والكتابة والقراءة والاستماع. ولذلك، فإن الإعداد للاختبارات يساعد الطلاب على تطوير المهارات التي يحتاجونها داخل وخارج قاعة الدراسة."

وأضاف:"إن مؤهلات كامبريدج لتقييم اللغة الإنجليزية هي علامة التميز، يثق بها الآلاف من المدارس والجامعات والشركات وأصحاب الأعمال والحكومات في جميع أنحاء العالم، ومن خلالها يتمكن الطلاب من السفر للالتحاق بالجامعات الدولية، أو التقدم لمختلف الوظائف وضمان حياة عملية ناجحة".

ومن جانبها،أكدت الدكتورة "داليا فؤاد" مدير المحتوى التعليمي في دار نهضة مصر للنشر: "أن نهضة مصر للنشر تسعى دائمًا، منذ تأسيسها من أكثر من 80 عامًا، إلى تطوير العملية التعليمية فى مصر من خلال تقديم محتوى تعليمي ذي قيمة عالية، بالإضافة إلى خدمات تعليمية مختلفة.

وتعد شراكتنا مع كامبريدج للغة الإنجليزية وجامعة كامبريدج للنشر من أهم الشراكات بالنسبة لنا، حيث نستطيع من خلالها تقديم مناهج وبرامج تعليمية عالمية على أعلى مستوى من الحداثة والتطور إلى طلابنا في جميع المراحل التعليمية بمصر".

وأضافت:"اختبارات كامبريدج للغة الإنجليزية وبرامج التقييم تقدم للطلبة محتوًى وطرقًا تعليمية متماشية مع متطلباتهم المتغيرة، وبالتالي تساعدهم على تحسين وإتقان اللغة الإنجليزية،وتقوم بتزويدهم بمهارات حياتية مختلفة".

واختتمت كلمتها قائلة: "إننا سعداء للغاية بتكريم أكثر من 50 طالبًا هذا العام، ونتطلع إلى تكريم عدد أكبر من الطلبة خلال الأعوام القادمة والذين سيكتسبون مهارات ستفيدهم بشكل كبير على مدار حياتهم".