ما حكم الزواج العرفي والهبة.. الإفتاء تُجيب (فيديو)



وعقب الشيخ عبد الله العجمي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، اليوم الثلاثاء، قائلًا: "إنه على السائل أن يوضح طريقة الزواج لنفتيه إذا كان حلال أم حرام".



وردًا على شخص يقول: "هل يجوز العمل بمتجر بدولة أجنبية به مبيعات محرمة مصنعة من لحوم الخنزير وغيره"، أكد أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، أنه يجوز له العمل بهذا المتجر، وإن وجد غيره أولى".



وحول حكم زواج الهبة بمعنى أن تهب الزوجة نفسها للرجل والعكس، أن الزواج الشرعي له ضوابط وعناصر محددة وشروط تتمثل في الايجاب والقبول والولي والمهر والشهود، وزواج الهبة غير معروف ولا واضح.







ورد سؤال للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، جاء فيه: "الزواج العرفي حلال أم حرام، وهل يعتبر زنا".