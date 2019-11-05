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حجز وإتلاف 450 لتر من مواد التنظيف بولاية جندوبة

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 04:18 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلديّة يوم 04 نوفمبر 2019، عن تحقيق النتائج التالية:

أهم عمليّات الحجز:

- حجز حمولة 03 شاحنات كبيرة من الملابس المستعملة بولاية القيروان.

- حجز 3300 قطعة ملابس مستعملة و1686 كلغ من الغلال بولاية صفاقس.

- حجز وإتلاف 450 لتر من مواد التنظيف المختلفة و950 كلغ سكر مدعم بولاية جندوبة.

- حجز وإتلاف 4000 لتر من المياه مجهولة المصدر بولاية بن عروس.

- حجز 274 كلغ من الخضر والغلال بولاية زغوان.


 في مجال الأمن العــــام:

- القيام بـ 159 عملية حجز.

- تحرير 42 محضرا عدليّا.

- إلقاء القبض على 15 شخصا مُفتش عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام.

- حجز 05 دراجات نارية غير مستوفاة لوثائقها القانونية.

- القيام بـ 36 إزالة فورية


في المجال الصحي:

- تحرير 81 محضرا إقتصاديّا.

- تحرير 132 مخالفة صحية.
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