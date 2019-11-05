وزارة التربية تفتح مناظرة لتحويل القصص إلى صيغة 'البراي'

أعلنت وزارة التربية اليوم الثلاثاء 05 نوفمبر 2019، عن فتح مناظرة لتطويع 100 قصة وتحويلها إلى صيغة 'البراي'، وقد حددت يوم الجمعة 27 نوفمبر الجاري كآخر أجل لقبول الترشحات.





وأضافت الوزارة في بلاغ لها، أن هذه المبادرة تندرج في إطار الحرص على تأثيث المكتبات المدرسية بمختلف المدارس الإبتدائية، ولا سيّما منها الخاصة بالتلميذ الكفيف، لافتة النظر إ لى أن مختلف الوثائق الخاصة بهذه المناظرة متوفرة على الموقع الرسمي للوزارة.





ويشار، إلى أن 'براي' أو تسمى أيضًا طريقة 'بريل' نسبةً لمخترعها الفرنسي لويس بريل، هي نظام كتابة ليلية ألفبائية، يمكّن المكفوفون من القراءة عن طريق حاسة اللمس.