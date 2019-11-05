مدرب سلافيا براج يهاجم العاهل الإسباني قبل مواجهة برشلونة: كنا على وشك التعري

أبدى جينجريتش تروشوفسكي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سلافيا براج التشيكي عن استيائه الشديد قبل مواجهة برشلونة الإسباني، في دوري أبطال أوروبا.



وعلق المدبر الفني، على الإجراءات الأمنية المشددة التى تعرض لها خلال قدومه لكتالونيا، استعدادا لمواجهة الفريق البلوجرانا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.



وقال جينجريتش في تصريحات صحفية فور الوصول، "تعرضنا لأساليب غير مفهومة، تعاملنا بأسوأ معاملة سواء في المطار أو فور الوصول إلى فندق الإقامة".



وأضاف، "كنا على وشك التعري من شدة الإجراءات، كل هذا بسبب وجود العاهل الإسباني فيليبي السادس، لم أر في حياتي هذا القرار من الحراس الشخصين".



واختتم، "نحن قادمون لخوض مباراة في كرة القدم، لسنا مضكرين للخضوع لمثل هذه التصرفات بسبب وجود شخصية ما في المدينة، ربما هذا لا يحدث إلا في كتالونيا".



وتسببت الاحتجاجات الشعبية بالإقليم في ازدحام مروري كان سيتم على أساسه إلغاء المؤتمر الصحفي للفريق التشيكي، وذلك لتأخر وصول المترجمين لمدة 17 دقيقة عن موعدهم.



ويستضيف برشلونة نظيره سلافيا براج التشيكي، على ملعب كامب نو مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال اوروبا.



ويحتل برشلونة صدارة مجموعته على حساب إنتر ميلان الإيطالي وبروسيا دورتموند، ويحتاج للفوز على سلافيا لضمان تأهله للدور المقبل، حيث فاز ذهابا بهدفين مقابل هدف وحيد.