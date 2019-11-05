بعد إخلاء سبيلها.. محطات بارزة في محاكمة "فتاة العياط"

أسدلت محكمة الطفل، الستار في قضية "فتاة العياط"، بإخلاء سبيلها على ذمة القضية المتهمة فيها بقتل سائق ميكروباص اتهمته بالشروع في اغتصابها، حيث مرت المحاكمة بمحطات كثيرة، استمرت عدة شهور.





التحريات مع "فتاة العياط"

كشفت التحريات، أن الفتاة ترتبط بعلاقة عاطفية بشخص يدعى "وائل.م" سائق، منذ عام، ويوم الحادث أثناء تنزههما بحديقة الحيوان بالجيزة، بصحبة صديق لهما يدعى "إبراهيم.م" وأثناء انصرافهما افترقا بسبب الزحام، وعندما اتصلت على صديقها "وائل" أجاب شخص آخر، وادعى أنه عثر على الهاتف، وطلب منها لقاءه بقرية برنشت بالعياط، لتسليمها الهاتف.





وقالت الفتاة المتهمة، إنها توجهت للقرية للحصول على الهاتف، والتقت بالقتيل "أ.ف" سائق، لكنه أخبرها أن صاحب الهاتف تواصل معه وحصل عليه، وعرض عليها توصيلها بسيارته إلى الطريق الصحراوى الغربى لاستقلال سيارة والعودة لمسكنها، فوافقته، وأثناء سيره بسيارته أمام مدق جبلي، طلب تقبيلها، إلا أنها رفضت، فاصطحبها داخل المدق الجبلى وهددها بسكين محاولا الاعتداء عليها جنسيًا، فأوهمته بموافقتها، وعندما ترك السكين حصلت عليه، وسددت له عدة طعنات، فحاول اللحاق بها، إلا أنها سددت له عدة طعنات أخرى.





تقرير الطب الشرعي

واستعجلت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تقرير الطب الشرعى الخاص بتشريح جثمان "الأمير فهد" سائق ميكروباص العياط، الذي قتل على يد فتاة اتهمته بمحاولة الاعتداء عليها جنسيًا واغتصابها، لاستكمال التحقيقات فى القضية والوقوف على ظروفها وملابساتها، فضلًا عن نتائج تحليل عينة الـ"دى.أن.أي" للمتهمين الثلاثة في القضية.





حبسها 15 يومًا

وبعد ذلك، قررت محكمة جنح مستأنف المنعقدة بغرفة المشورة حبس "أميرة" المعروفة إعلاميًا باسم "فتاة العياط" 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

، فى القضية المتهمة فيها بقتل سائق ميكروباص اتهمته بالشروع فى اغتصابها.





استئناف الدفاع

وفي 7 أغسطس الماضي، استأنف دفاع "أميرة.أ" فتاة العياط المتهمة بقتل سائق سيارة ميكروباص اتهمته بمحاولة اغتصابها، ودفاع كلًا من "وائل.م" صديق الفتاة و"إبراهيم.م" المتهم الثالث، والمتهمين بخطف الفتاة والشروع في اغتصابها وسرقة هاتفها المحمول، على قرار تجديد حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.





إخلاء سبيل بكفالة

وعقب ذلك، قرر قاضي غرفة المشورة بمحكمة جنوب الجيزة، إخلاء سبيل "أميرة.أ" فتاة العياط المتهمة بقتل سائق سيارة ميكروباص اتهمته بمحاولة اغتصابها، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، مع استمرار حبس باقى المتهمين في القضية.





تجديد حبسها

وفي سبتمبر الماضي، قررت محكمة جنح مستأنف المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس "أميرة" المعروفة إعلاميًا باسم "فتاة العياط" 45 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية المتهمة فيها.





رفض الاستئناف

بينما في 1 أكتوبر، قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، قبول استئناف فتاة العياط على قرار تجديد حبسها 45 يومًا شكلًا وفي الموضوع برفض الاستئناف واستمرار حبسها على ذمة القضية.





إحالته لمحكمة الطفل

ومؤخرًا، قررت محكمة الطفل إخلاء سبيل سبيل "أميرة.أ" الشهيرة بـ "فتاة العياط" على ذمة القضية، وإحالتها إلى محكمة الطفل لبدء جلسات المحاكمة قريبًا.







