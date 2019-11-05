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القبض على تكفيري متشدد ببنزرت فارّ من حكم قضائي

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 04:09 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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تمكنت دورية تابعة لمصلحة التوقي من الإرهاب بإقليم الحرس الوطني ببنزرت، أمس الإثنين، من إلقاء القبض على عنصر تكفيري متشدد مصنف خطير.

ويعدّ هذا العنصر محلّ تفتيش لفائدة المحكمة الإبتدائية بتونس 1، من أجل الإشتباه في الإنتماء إلى تنظيم إرهابي، وصادر في شأنه حكم بالسجن لمدة سنتين.

وأفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، بأنه تم الاحتفاظ بالعنصر التكفيري (يبلغ من العمر 30 سنة وقاطن بالجهة)، لمواصلة التحريات معه، وإتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه.
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