أكاديمية الفنون تكرم نجوم مهرجان "قصر المنيل" لإبداعهم الفني (صور)

قامت الدكتورة حنان أبوالمجد عميد معهد الكونسرفتوار، بتكريم عازف البيانو الاسباني الشهير مارتين جارسيا، واليابانية إليسا كواتوجي عازف الكمان الكبيرة، والمجريين كلارا بابل عازفة الهارب، وكوفاكس زالان عازف التوباز، وذلك ضمن فعاليات الدورة الثانية لمهرجان متحف المنيل برئاسة الأمير عباس حلمي.

حيث استضافت أكاديمية الفنون بالتعاون مع جمعيه أصدقاء متحف قصر المنيل الجهة المنظمة للمهرجان هؤلاء الفنانين لإقامة ورش عمل مع طلبه أقسام المعهد المختلفة علي مدار أربعه أيام بقاعتي أبوبكر خيرت والدكتورة سمحة الخولي تفاعل الطلاب خلالها مع الأستاذة الأجانب من حيث الاستفادة الفنية وتبادل الخبرات والتعرف علي مختلف الثقافات.

وعبرت كواجوتي عن سعادتها للمشاركة في تلك الورش التي تقام داخل صرح عظيم مثل أكاديمية الفنون.

وأضافت أن وجدت استيعاب جيد للغاية من طلاب الأكاديمية بل ولديهم حس فني وطاقه داخليه تشير إلي أنهم سيصبحون يوما ما أهم الموسيقيين.

أما مارتين فقد قال إنه لم يكن يتوقع تكريمه من الاكاديميه وان هذا التكريم بمثابة محطة هامه في مشواره الموسيقي فهو لم يكن ينتظر التكريم بل كان يسعي الي فقط الي تقديم رسالة فنيه لطلاب الموسيقي.

وأشار جارسيا أنه أيضا استفاد خبرات من الطلاب سوف تساعده في بلاده الي استغلالها.

يذكر أن مهرجان قصر المنيل يقام برعاية الإتحاد الأوروبي ووزارتي الآثار والثقافة ويهدف الي الحفاظ علي التراث الموسيقي المصري والعالمي ويعمل من أجل تنشيط السياحة الثقافية ودعم مقتنيات المتحف .