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مذيعة لبنانية تستفز المتظاهرين وتتعرض للهجوم

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 04:00 م
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مظاهرات لبنان
مظاهرات لبنان
هبة أحمد
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أثارت مذيعة لبنانية غضب الشعب اللبناني عندما قامت بعمل لقاء معهم وقالت لهم: "امبارح رئيس الجمهورية قالكن بحبكم كلكن" لينفعل عليها بعض الأشخاص اللبنانيون قائلين :"ما بدنا ها المحبة" لتعود بسؤالهم عما يردونه، ليرفضوا استكمال حديثهم معها، لترد عليهم قائلة :"يا عيب الشوم"، وبدأ المواطنون اللبنانيون فى الاعتداء عليها.

أسباب التظاهرات التى حدثت فى لبنان

وفى سياق آخر، يشار أن المظاهرات اندلعت فى لبنان يوم السبت ١٩ أكتوبر الماضى، شملت هذه التظاهرات الكثير من المناطق، وحدثت هذه التظاهرات بهدف إسقاط الحكومة وتحقيق المطالب، ولرفضهم للإصلاحات التي قدمها وزير المالية اللبناني، وإغلق بسبب تلك التظاهرات معظم المدن والبلدان،و قام المحتجون بقطع الطريق عند مفرق القصر الجمهوري بسياراتهم، وذلك وسط انتشار كثيف لقوات الأمن، وقطع المتظاهرون في لبنان الطريق الساحلي في منطقة جل الديب شمالي العاصمة بيروت، وبعد ذلك أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع استقالة وزراء "القوات" من الحكومة اللبنانية، ووصفها بأنها عاجزة عن اتخاذ الخطوات لإنقاذ البلاد.

نجوم الفن يلعنون عن دعمهم للتظاهرات التى شهدتها لبنان

وفى سياق مختلف، حرص النجوم اللبنانيون على تأييد المظاهرات التي خرجت في لبنان، سواء على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أو من خلال النزول إلى الشارع للمشاركة مع الشعب اللبنانى.

حيث نشرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم مؤخرا، تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات "تويتر" كتبت فيها : "الوطن مش تراب وحيطان، الوطن شعب يعني ولادي، إخوتي، إمّي، أسياد وعبيد. الوطن روح: إذا ما انخدم شعبو بيصير جثة، الوطن بوحدتنا: للبنان أفضل. . لوطن أفضل".

كما نشرت لطيفة مؤخرا عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" ، مشهد من مسرحية "حكم الرعاع"، وعلقت عليها قائلة:"منذ زمان كانت الصرخة ولا زالت، انتبهوا على الوطن، انتبهواكمان، الوطن بيطير".

وعلقت الفنانة اللبنانية إليسا على تلك التظاهرات قائلة:"الشعب موجوع ومقهور وجوعان، أقل شي ينزل عالطريق لأنو ما بقا يتحمل اللي عم يصير، نحنا بأسوأ حالة اقتصادية واجتماعية من وقت الحرب، وإذا الناس بدها تعمل ثورة هيدا أقل شي ممكن تعملو".
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