شاهد.. أول ظهور لنجل عمر كمال الشناوي

يحرص الفنان عمر كمال الشناوى على مشاركة محبيه بصور من يومياته الخاصة به، وذلك من خلال حسابه الشخصى، على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



حيث نشر عمر صورة جديدة له، ظهر في الصورة وهو برفقة نجله، وعلق على الصورة قائلا: "لم أعتقد مطلقًا في حياتي أنني قد أشعر بهذه الطريقة تجاه أي شخص، إنه حب لا يمكنني شرحه، أود أن أعطي حياتي لك القليل يا "فسفس" الصغير".



وفى سياق آخر، يشار إلى أن عمر يعرض له حاليا على قناة cbc مسلسل "بلا دليل"، والمسلسل بطولة خالد سليم، أشرف ذكى، نيكولا معوض، إسلام جمال، هاجر الشرنوبي، حازم سمير، عمر الشناوى، والمسلسل من تأليف إنجى علاء، وإخراج منال الصيفى، إنتاج شركة "سينرجى".



يذكر أن عمر خاض الماراثون الرمضانى الماضى بمسلسل "كلبش3"، وحقق من خلاله نجاحا كبيرا، والمسلسل بطولة كلا من أمير كرارة، هالة فاخر، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، محمد على رزق، أحمد العوضى، يسرا اللوزى، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وإنتاج "سينرجى"، وإخراج بيتر ميمى.

