زيدان يتحدث عن موقعة جالطة سراي وحلم مبابي بالانتقال لريال مدريد

تحدث الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن مواجهة فريقه غدًا أمام جالطة سراي التركي في الجولة الرابعة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.



وقال زيدان في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد :"نعرف المسؤولية التي على عاتقنا. سنحاول صنع مباراة رائعة غدًا".



وواصل :"لا اعرف اذا كانت مباراة الغد بمثابة نهائي ام لا ، كل ما اريده أن نقدم مباراة رائعة غدًا".



وأضاف :"نريد أن يكون جاريث بيل على ما يرام ، في الوقت الحالي بيل ليس جاهز. لبلاده الحق في استدعائه. لكن من المؤسف أنه في الوقت الحالي لم يكن مُتاح".



وزاد :"مبابي قرر مستقبله ، الآن هو في باريس سان جيرمان. لا أعرف ماذا سيحدث في المستقبل. ولكن ، قال دائمًا إنه يرغب في اللعب في ريال مدريد".



وواصل :"مبابي قال دائماً انه يحلم باللعب لريال مدريد".



وأشار :"نحتاج إلى المشجعين. اللاعبون في حاجة إليها أيضًا. خاميس غير متوفر حتى الآن. لا يمكننا تحديد (الآن) ما يُعانيه بالضبط. أنا أفضّل أن يكون الجميع متاحًا".



وأوضح :"إن تقنية الفيديو كنظام هو شيء إيجابي، وضعت لتحسين هذه الرياضة. لا بُد أن نعلم هناك أشياء تختلف من حالة إلى أخرى، ويجب أن يؤخذ قرار الحكم بالنهاية بعين الاعتبار. أتمنى لهم جميعا عمل جيد".



وأتم :"ضد بيتيس رأيت لمسة يد، بالنهاية عليك أن تقبل أخطاء الآخرين. وآمل أن تقل الأخطاء مستقبلاً، على تقنية الڤار أن تكون واضحة وشفافة، في الوقت الراهن ليست كذلك".

