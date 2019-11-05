هل التوبة من الكبائر تمحوها؟ الإفتاء تُجيب



وعقب الشيخ عبد الله العجمي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، اليوم الثلاثاء، قائلًا: "إن الأصل في العدة أن تمكث الزوجة في بيت الزوجية التي مات فيه الزوج، ولا تخرج إلا لحاجة ماسة، وإن كانت لا تستطيع ممارسة حياتها اليومية، يجوز لها الانتقال لأحد أبناءها وإن استطاعت أن تعيش بمفردها فالأولى ألا تخرج".



وحول هل التوبة من الكبائر تمحو ما كان، أكد "العجمي": أن الأصل أن الإنسان غير معصوم وهو يخطأ، والرسول –صلى الله عليه وسلم- يقول: " كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ"، وعليه فيجب على الإنسان الذي يقترف ذنب كبير أو صغير بالتوبة منها بالندم على فعله والإقلاع عنها، والعزم على عودة الرجوع إليه مرة أخرى، وإن تاب كان ذلك طهر لما قبله وتبرأ ذمته، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.



ورد سؤال للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، جاء فيه: "إن أبنائي لا يستطيعوا أن يقيموا معي خلال فترة العدة فهل لي أن أقيم معهم".