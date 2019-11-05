للرجال.. تعرف على الأغذية التي تقي من تجلط الدم

للحد من تجلط الدم الداخلي، يوصى بتناول أغذية قليلة الدهون، وهي تتمثل في:-





- الفلفل الأحمر والفلفل الحلو والكركم والزعتر وعرق السوس والزنجبيل والنعناع، والأناناس والعسل والعنب والتوت والخوخ والبرتقال والزيتون والفجل والطماطم وغيرها.





- يمكن أن تساعد الأحماض الدهنية أوميغا 3 أيضا في محاربة الاكتئاب والقلق، وتحسين صحة العين، وتعزيز صحة الدماغ أثناء الحمل، والحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وتوجد في الأسماك الدهنية، واللفت، والسبانخ، وزيت الذرة، وبذور الكتان، وبذور عباد الشمس.





- أغذية تحتوي على فيتامين E، وهي:- السبانخ، واللوز، والقرنبيط، والكيوي، والطماطم، والمانجو، والبطاطس الحلوة ، والقرع بالزبدة، والأفوكادو، وزيت النخيل، إلخ.





وهناك نصائح يجب اتباعها في الحياة عامة للحفاظ على صحة الجسم، والحد من خطر تجلط الدم، وهي:-

- للحفاظ على نشاطك، جرب 30 دقيقة على الأقل من التمارين اليومية، يمكنك أيضا الذهاب في نزهة أو محاولة الركض.





- استخدام السجائر الإلكترونية يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بتجلط الدم، وبصرف النظر عن هذا، سيكون للتدخين المفرط آثار سلبية على الجهاز العصبي المركزي، فيجب تجنبها.



