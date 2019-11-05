"السيسي" يحرج وزير الإسكان: بناخد فلوس المدن الجديدة من الموازنة؟

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، تساؤلا للدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قال خلاله: "هو إحنا بناخد ميزانية المدن الجديدة من الموازنة العامة للدولة؟"، ليرد "الجزار"، أن ميزانية المدن الجديدة تأتي من موازنة المجتمعات العمرانية، كهيئة اقتصادية مستقلة.



وتساءل السيسي، خلال كلمته على هامش افتتاح عدد من المشروعات التنموية في نطاق محافظتي السويس وجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، عن موعد الانتهاء من مدينة السويس الجديدة، ليعقب وزير الإسكان، جار العمل وتم إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية، ويتم الآن أعمال الرفع المساحي، وسيتم البدء في المرحلة الأولى منها بداية العام المالي القادم، ليعقب "السيسي"،: "لا كتير، هنبقى متأخرين يا دكتور".



ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، افتتاح عدد من المشروعات التنموية في نطاق محافظتي السويس وجنوب سيناء، في إطار توجهات الدولة نحو افتتاح عدد من المشاريع الفترة المقبلة، بحضور عدد كبير من الوزراء وكبار رجال الدولة، فضلا عن بعض المحافظين ونواب البرلمان والإعلاميين والشباب.

