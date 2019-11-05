Advertisements
Advertisements
Advertisements

"السيسي" يحرج وزير الإسكان: بناخد فلوس المدن الجديدة من الموازنة؟

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 03:07 م
Advertisements
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
رقية جمال
Advertisements
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، تساؤلا للدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قال خلاله: "هو إحنا بناخد ميزانية المدن الجديدة من الموازنة العامة للدولة؟"، ليرد "الجزار"، أن ميزانية المدن الجديدة تأتي من موازنة المجتمعات العمرانية، كهيئة اقتصادية مستقلة.

وتساءل السيسي، خلال كلمته على هامش افتتاح عدد من المشروعات التنموية في نطاق محافظتي السويس وجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، عن موعد الانتهاء من مدينة السويس الجديدة، ليعقب وزير الإسكان، جار العمل وتم إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية، ويتم الآن أعمال الرفع المساحي، وسيتم البدء في المرحلة الأولى منها بداية العام المالي القادم، ليعقب "السيسي"،: "لا كتير، هنبقى متأخرين يا دكتور".

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، افتتاح عدد من المشروعات التنموية في نطاق محافظتي السويس وجنوب سيناء، في إطار توجهات الدولة نحو افتتاح عدد من المشاريع الفترة المقبلة، بحضور عدد كبير من الوزراء وكبار رجال الدولة، فضلا عن بعض المحافظين ونواب البرلمان والإعلاميين والشباب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير الاسكان المدن الجديدة السيسي

أخبار تهمك

عاجل.. رينيه فايلر يصدم كهربا

منذ يوم

تعليق قوي لـ"ذي ناشيونال" على قرار السيسي الأخير: جرأة غير مسبوقة

منذ يوم

تركي آل الشيخ يجيب على تساؤلات بشأن استاد الأهلي وعودة أبوتريكة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة مدوية.. أزمة كبرى وراء رحيل فايلر عن معسكر الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

رمضان صبحي يصدم الأهلي.. وفايلر يرد بقوة

منذ أقل من ساعتين

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

منذ حوالي 7 ساعات

تركي آل الشيخ يكشف حقيقة إنشاء استاد الأهلي وموقفه من الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

ضحية الزمالك الأولى بعد صلح تركي آل الشيخ والخطيب

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يفاجئ الجميع ويتجه لصفقة غير متوقعة

منذ حوالي 23 ساعة

رينيه فايلر يعود إلى سويسرا

منذ حوالي 8 ساعات

نجم ريال مدريد يرفع راية العصيان على زيدان

منذ أقل من نصف ساعة

نجم جديد يظهر مع برشلونة ضد سلافيا براج

منذ أقل من ساعة

مفاجآت بالجملة في قائمة المرشحين لخلافة فالفيردي في برشلونة

منذ 38 دقيقة

عاجل.. إحالة مدرب الأهلي للتحقيق بسبب "خناقة" مبروك

منذ ساعتين و 17 دقيقة

تصريح قوي للرئيس السيسي عن طريق الموت بشرم الشيخ

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل | مفاجآت جديدة بشأن حالة الجو.. هل سيضرب الطقس السيئ مصر مرة أخرى؟ الأرصاد الجوية تجيب

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:02 م

تصريح قوي للرئيس السيسي عن طريق الموت بشرم الشيخ

رمضان صبحي يصدم الأهلي.. وفايلر يرد بقوة

01:36 م

ضحية الزمالك الأولى بعد صلح تركي آل الشيخ والخطيب

09:58 ص

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

08:32 ص

تركي آل الشيخ يجيب على تساؤلات بشأن استاد الأهلي وعودة أبوتريكة (فيديو)

10:36 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status