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محمد بن زايد يدشن "إيدج" للتكنولوجيا المتقدمة

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 03:03 م
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بوابة الفجر
ترجمة: نهـا محمـد
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دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم مجموعة "إيدج" التي تهدف إلى جعل دولة الإمارات لاعباً عالمياً بارزاً على صعيد التكنولوجيا المتقدمة.

وتهدف "إيدج" إلى تطوير القدرات الكامنة في طيف واسع من الصناعات، وابتداءً من الابتكارات الريادية في قطاع الدفاع ذي الاستثمارات الضخمة، مع تخصيص الأولوية للأمن الوطني، وتجمع "إيدج" بين أكثر من 25 مؤسسة، منها شركات تابعة لشركة الإمارات للصناعات العسكرية ومجموعة الإمارات المتقدمة للاستثمارات وتوازن القابضة، ومؤسسات مستقلة أخرى.

كما صرح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في إيدج فيصل البناي : "ستستثمر إيدج بشكل موسع في مختلف مناحي البحث والتطوير، وستتعاون بشكل وثيق مع العاملين في الخطوط الأمامية على تصميم وتطبيق الحلول الناجعة التي تعالج التحديات العالمية الحقيقية".

وتابع "يكمن الحل في مواجهة تحديات الحرب الهجينة في الجمع بين الابتكارات الصادرة عن القطاع التجاري والقطاع العسكري. وبناءً على تأسيسها وفق رسالة جوهرية تقضي بتطوير القطاع العسكري العتيق الذي يعيقه الروتين الرسمي عموماً، فإن إيدج تسعى إلى جلب المنتجات إلى السوق بسرعة أكبر وبأسعار أقل".

وبغرض الإسهام في تعزيز نمو التكنولوجيا المتقدمة والابتكار، ستقيم إيدج شراكات أوثق مع متعهدي قطاع الدفاع وصانعي المعدات الأصلية الرائدين على مستوى العالم وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوساط الأكاديمية على حد سواء.

كما ستسعى إلى تسريع وتيرة الابتكارات من خلال جذب صفوة خبراء القطاع وأصحاب الكفاءات من حول العالم، من أجل المساعدة في تطوير حزمة واسعة من المنتجات العصرية، بدءاً من وضع التصورات وانتهاءً ببناء القدرات في مجالات شتى، عن طريق قطاعاتها الأساسية الخمسة: المنصات والأنظمة، والصواريخ والأسلحة، والدفاع السيبراني، والحرب والاستخبارات الإلكترونية، ودعم المهام.

حيث تعتزم إيدج تطبيق تقنيات متقدمة مثل القدرات ذاتية التحكم والأنظمة المادية السيبرانية وإنترنت الأشياء وأنظمة الدفع المتطورة، وعلم الروبوتات والمواد الذكية، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي في مختلف منتجاتها وخدماتها.

ومن جانبه صرح الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي طارق عبد الرحيم الحوسني : "نستثمر في إدارة المجهول الذي تجلبه التكنولوجيا عن طريق توجيه تركيزنا وقدراتنا نحو قطاع دفاعي وأمني مستدام. وسوف تساعدنا إيدج في تحويل إمكاناتنا المحلية، مع زيادة مشاركاتنا على صعيد صادرات الدفاع والأمن".

ويذكر أنه في عام 2018 تصدرت دولة الإمارات مؤشر الابتكار العالمي على مستوى العالم العربي. وتهدف إيدج إلى دعم الدولة في الحفاظ على هذا المركز المرموق وتعزيزه.

 

إيدج

إيدج هي مجموعة تختص بالتكنولوجيا المتقدمة وقد جرى تأسيسها بهدف تطوير حلول ريادية من الجيل التالي للدفاع ومجالات أخرى. وتعمل إيدج على إيجاد حلول لتحديات العالم الحقيقي من خلال تكريس جهودها لتقديم التقنيات والخدمات المبتكرة إلى السوق بسرعة وكفاءة أكبر.

وبالجمع بين أكثر من 25 مؤسسة رائدة وما يربو على 12 ألف موظف بارع، توفر إيدج خبرتها في خمس قطاعات أساسية: المنصات والأنظمة، والصواريخ والأسلحة، والدفاع السيبراني، والحرب والاستخبارات الإلكترونية، ودعم المهام.

وتقوم إيدج بوضع منظور جديد للقدرات من خلال الريادة التكنولوجية التي تستند بشكل أساسي على البحث والتطوير.

 

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الكلمات المفتاحية

محمد بن زايد ايدج

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