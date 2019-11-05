تراجع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في ختام التعاملات





بورصة الكويت





أنهت بورصة الكويت تعاملات اليوم الثلاثاء ، علي تراجع جماعي للمؤشرات بضغوط هبوط قطاعى البنوك والعقار ، حيث وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.41% خاسراً 23.43 نقطة ليغلق عند مستوى 5667.87 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.41% خاسراً 25.59 نقطة ليغلق عند مستوى 6150.54 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.4% خاسراً 19.2 نقطة ليغلق عند مستوى 4731.24 نقطة ، وجرى التداول ببورصة الكويت بختام التعاملات على 165.3 مليون سهم بقيمة 21 مليون دينار كويتى عبر 6328 صفقة.

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.64%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.49%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.40%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.20%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.16%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.11%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.04%، فيما ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 1.37%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.50%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.25%.

وعن أخر أخبار الأسهم الأكثر ارتفاعاًا وانخفاضاً ببورصة الكويت ، فقد جاء سهم " شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 20.76%، تلاه شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض والمواد الإنشائية بنسبة 9.90%، ثم شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية بنسبة 7.27%، فيما تصدر سهم " شركة سنام العقارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم شركة مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار بنسبة 9.68%، ثم شركة المعدات القابضة بنسبة 9.09%.