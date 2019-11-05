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البورصة تربح 5.4 مليار جنيه .. ومؤشرها الرئيسي يقفز بنسبة 1.12% بختام التعاملات
الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 02:46 م
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نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية
إختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء منتصف جلسات الأسبوع ، علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات المؤشرات مدفوعة بمشتريات الأجانب بالإضافة الي ارتفاع سهم البنك التجاري الدولي والذي حقق سعر 84 جنيه اليوم ، وربح رأس المال السوقي نحو5.4 مليار جنيه ، ليغلق عند 734.9 مليار جنيه .
مؤشرات البورصة المصرية
وقفزمؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.12% ليصل إلى مستوى 14789.6 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.67% ليصل مستوى 543.7 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 1452.4 نقطة.
تداولات البورصة المصرية
وحققت البورصة المصرية اليوم تداولات بـ 823.5مليار جنيه ، وأحجام تداول بقيمة 146.8 مليون ورقة مالية تم تنفيزها عبر 23 ألف عملية بيع وشراء
تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية
وسجلت مبيعات المصريين والعرب في البورصة المصرية نحو 65.2 مليون جنيه و13.1مليون جنيه علي التوالي ، فيما سجل الأجانب مشتريات بلغت قيمتها نحو 78.3 مليون جنيه .
21% ارتفاع في أرباح البنك النجاري الدولي خلال 9 شهور
وأعلن البنك التجاري الدولي - مصر عن القوائم المالية المجمعة خلال التسعة أشهر الأولى من 2019، والذي أسفرت نتائجها عن ارتفاع أرباح البنك بنسبة 21.6 بالمائة على أساس سنوي.
وأحقق البنك أرباحاً بلغت 8.537 مليار جنيه خلال الفترة من ينايرإلى سبتمبر 2019، مقابل أرباح بلغت 7.019 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2018.
ارتفعت أرباح البنك الفصيلة خلال الربع الثالث من 2019 إلى 3.18 مليار جنيه، مقابل أرباح بلغت 2.59 مليار جنيه في الربع المقارن من العام الماضي.
وارتفع صافي دخل البنك من العائد خلال الفترة إلى 15.4 مليار جنيه، مقابل دخل بلغ 13.3 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.
وعن الأعمال المستقلة، فقد حقق البنك أرباحاً بلغت 8.54 مليار جنيه خلال فترة التسعة أشهر، مقابل أرباح بلغت 7.002 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2018.
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