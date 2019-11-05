البورصة تربح 5.4 مليار جنيه .. ومؤشرها الرئيسي يقفز بنسبة 1.12% بختام التعاملات





وأحقق البنك أرباحاً بلغت 8.537 مليار جنيه خلال الفترة من ينايرإلى سبتمبر 2019، مقابل أرباح بلغت 7.019 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2018.





ارتفعت أرباح البنك الفصيلة خلال الربع الثالث من 2019 إلى 3.18 مليار جنيه، مقابل أرباح بلغت 2.59 مليار جنيه في الربع المقارن من العام الماضي.





وارتفع صافي دخل البنك من العائد خلال الفترة إلى 15.4 مليار جنيه، مقابل دخل بلغ 13.3 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.





وعن الأعمال المستقلة، فقد حقق البنك أرباحاً بلغت 8.54 مليار جنيه خلال فترة التسعة أشهر، مقابل أرباح بلغت 7.002 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2018.