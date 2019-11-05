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"السيسي" يلتقط صورة تذكارية أثناء افتتاح المشروعات في السويس وجنوب سيناء

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 02:57 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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التقط الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، صورة تذكارية مع عدد من الوزراء والمسئولين والعمال المصريين على هامش افتتاحه عددا من المشروعات التنموية في نطاق محافظتي السويس وجنوب سيناء.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، افتتاح عدد من المشروعات التنموية في نطاق محافظتي السويس وجنوب سيناء، في إطار توجهات الدولة نحو افتتاح عدد من المشاريع الفترة المقبلة، بحضور عدد كبير من الوزراء وكبار رجال الدولة، فضلا عن بعض المحافظين ونواب البرلمان والإعلاميين والشباب.
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الكلمات المفتاحية

صورة تذكارية السيسي

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