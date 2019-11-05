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نجم ريال مدريد يرفع راية العصيان على زيدان

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 02:50 م
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زيدان
زيدان
عبد الرحمن السيد
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رفع نجم ريال مدريد راية العصيان على الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق، ليغيب عن مباراة فريقه المقبلة ضد جالطة سراي .

وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية، أن جاريث بيل نجم ريال مدريد سيغيب عن مباراة فريقه المرتقبة ضد جالطة سراي التركي، بالرغم من تعافيه من الإصابة، وخوضه لتدريبات منفردة داخل المدينة الرياضية الخاصة بريال مدريد "الفالديبياس" .

وأوضحت، أن جاريث بيل كان قد غاب عن الفريق خلال الفترة الماضية، نظرًا لتعرضه لإصابة عضلية خلال مشاركته مع منتخب بلاده ويلز ضد كرواتيا، في المباراة التي أقيمت يوم 13 أكتوبر الماضي، ضمن تصفيات كأس الأمم الأوروبية .

وأكدت الصحيفة المقربة من النادي الملكي، أن جاريث بيل نجم ريال مدريد سيعود للمشاركة مع الفريق عقب انتهاء فترة التوقف الدولية الأخيرة، حيث أصبح اللاعب خارج حسابات زيدان للمباراة المرتقبة مساء غدًا الأربعاء ضد جالطة سراي، كما سيغيب عن مواجهة إيبار المقرر لها السبت المقبل، وذلك نظرًا لعدم قدرة الفرنسي على الثقة في نجم ريال مدريد بسبب حالة الغموض التي تحيط باللاعب خلال الفترة الأخيرة، لتكون مواجهة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد هي الأولى للويلزي مع الفريق عقب التوقف الدولي .

وتابعت ماركا، أن هناك أزمة جديدة لنجم ريال مدريد، حيث أنه سيكون ضمن القائمة المختارة من قبل ريان جيجز المدير الفني للمنتخب الويلزي، من أجل المشاركة في تصفيات اليورو، وهو ما يعني مشاركة اللاعب مع منتخب بلاده، بالرغم من خروجه عن الخدمة مع ريال مدريد، وهو ما سيزيد من غضب إدارة النادي .

وأكملت، أن وجود نجم ريال مدريد رفقة منتخب بلاده سيكون حاسمًا، حيث أن جيجز سيحاول خوض أخر مواجهتين في التصفيات بقوته الضاربة من أجل خطف إحدى بطاقات التأهلل لليورو، وذلك بعدما احتل ويلز المركز الرابع برصيد 8 نقاط، خلف سلوفاكيا صاحب الـ11 نقطة، فيما حل المجر ثانيًا برصيد 12 نقطة خلف كرواتيا المتصدر بـ14 نقطة .

وأنهت ماركا، أنه من الطبيعي أن يشارك اللاعب أولًا مع فريقه ريال مدريد طالما أنه لا يعاني من أي إصابة، قبل العودة إلى منتخب بلاده، لكن بالنظر إلى أهمية ما سيكون عليه منتخب ويلز ، سيصبح بيل ضروريًا داخل صفوف منتخب بلاده .

وعلى صعيد أخر، يستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره جالطة سراي التركي، في المباراة المقرر إقامتها على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا .

التشكيل المتوقع لكتيبة ريال مدريد ضد جالطة سراي

ومن المتوقع أن يدخل ريال مدريد مباراته ضد جالطة سراي بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: تيبوا كورتوا .

خط الدفاع : داني كارفاخال، سيرجيو راموس، رفائيل فاران، مارسيلو .

خط الوسط : لوكا مودريتش، كاسيميرو، توني كروس .

خط الهجوم: رودريجو جوس، كريم بنزيما، إيدين هازارد .
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