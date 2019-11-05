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سعر الذهب اليوم في سوق الصاغة 5 نوفمبر 2019.. تراجع جديد للمعدن الاصفر

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 02:41 م
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سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم
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شهد سعر الذهب اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 حالة من الانخفاض خلال منتصف التعاملات الصباحية في سوق الاصاغة بقيمة وصلت إلى 4 جنيهات في العيار الواحد، وذلك استمرار للتراجعات التى شهدتها اسعار ججرام الذهب في مصر خلال تعاملات امس وننشر فيما يلي اخر تحديثات اسعار الذهب في مصر وعلى المستوى العالمي وجاءت على النحو التالي:

سعر الذهب اليوم في سوق الصاغة

سعر الجرام عيار 24 من 784 جنيهًا
سعر جرام الذهب عيار 21  نحو  682 جنيهًا.
سعر جرام الذهبعيار 18 نحو 686 جنيهًا 
سعر الجنيه الذهب إلى 5 آلاف و464 جنيهًا.

اسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

771 إلى 774

عيار 22 

707 إلى 709

عيار 21

675 إلى 677

عيار 18

579 إلى 580

عيار 14

450 إلى 451

عيار 12

386 إلى 387

الاونصة

23.991 إلى 24.063

الجنيه الذهب

5,400 إلى 5,416

الكيلو

771.429 إلى 773.714


سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم

اسعار الذهب على المستوى العالمي 

 بعد تصريحات الولاايت المتحدة الامريكية عن اقتراب التوصل الى اتفاق تجارى مع الصين خلال المحادثات الاخيرة بعد مباحثات دامت لنحو 16 شهرا، شهدت اسعار الذهب حالة من التراجع على المستوى العالمي حيث هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 1511.42 دولار للأوقية بحلول الساعة 0519 بتوقيت جرينتش، بينما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1513.90 للأوقية.

 وفي اعقاب ذلك شهدت الأسواق مزيدا من التفاؤل من بيانات اقتصادية الأسبوع الماضي هدأت مخاوف من حدوث تباطؤ تؤججها الحرب التجارية الطويلة بين البلدين،ة واستقر الدولار عند 97.218 بعد أن لامس أدنى مستوى في ثلاثة أشهر عند 97.107 يوم الجمعة. ويستهدف مؤشر الدولار حاليا أدنى مستوى في أغسطس عند 97.033.

اسعار المعادن النفسية
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 18.11 للأوقية، وصعد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 952.71 للأوقية، فيما زاد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1814.21 للأوقية، ويواجه الذهب في المعاملات الفورية مقاومة عند 1519  للأوقية، وهو مستوى قد يؤدي تجاوزه إلى ارتفاعه لمستوى 1534.



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