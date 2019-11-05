سعر الذهب اليوم في سوق الصاغة 5 نوفمبر 2019.. تراجع جديد للمعدن الاصفر

اسعار الذهب على المستوى العالمي

بعد تصريحات الولاايت المتحدة الامريكية عن اقتراب التوصل الى اتفاق تجارى مع الصين خلال المحادثات الاخيرة بعد مباحثات دامت لنحو 16 شهرا، شهدت اسعار الذهب حالة من التراجع على المستوى العالمي حيث هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 1511.42 دولار للأوقية بحلول الساعة 0519 بتوقيت جرينتش، بينما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1513.90 للأوقية.

وفي اعقاب ذلك شهدت الأسواق مزيدا من التفاؤل من بيانات اقتصادية الأسبوع الماضي هدأت مخاوف من حدوث تباطؤ تؤججها الحرب التجارية الطويلة بين البلدين،ة واستقر الدولار عند 97.218 بعد أن لامس أدنى مستوى في ثلاثة أشهر عند 97.107 يوم الجمعة. ويستهدف مؤشر الدولار حاليا أدنى مستوى في أغسطس عند 97.033.





اسعار المعادن النفسية

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 18.11 للأوقية، وصعد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 952.71 للأوقية، فيما زاد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1814.21 للأوقية، ويواجه الذهب في المعاملات الفورية مقاومة عند 1519 للأوقية، وهو مستوى قد يؤدي تجاوزه إلى ارتفاعه لمستوى 1534.











