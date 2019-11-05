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تركيا تعلن اعتقال شقيقة البغدادي في شمال سوريا

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 02:47 م
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البغدادي
البغدادي
هديل هاشم
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ذكرت وكالة "اسوشيتد برس" أن القوات التركية ألقت القبض على شقيقة "أبو بكر البغدادي" زعيم تنظيم داعش في شمال سوريا.

وقالت الوكالة إن شقيقة داعش تدعى "رسمية عواد" تبلغ من العمر 65 عاما، وألقي القبض عليها في بلدة اعزاز شمال حلب.

وذكرت أنه أُلقي القبض على "رسمية" في مداهمة، مضيفا "عندما أُلقي القبض عليها، كانت في صحبة خمسة من أبنائها".

عملية قتل أبي بكر البغدادي أو عملية" كايلا مولر":

هي عملية عسكرية أمريكية أدّت إلى قتل أبي بكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) فجر يوم الأحد 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 في الريف الشمالي لمحافظة إدلب في سوريا، بعملية إنزال جوي أشرفت عليها وكالة الاستخبارات الأمريكية ونفذتها قوات خاصة من الجيش الأمريكي.

موقع العملية:
جرت العملية في قرية باريشا ضمن ناحية قورقينا التابعة لمنطقة حارم في الريف الشمالي لمحافظة إدلب في شمال غرب سوريا.

العملية:

في عشية يوم السابع والعشرين من أكتوبر 2019؛ أعلنَ البيت الأبيض أنَّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيُدلي بـ «تصريحٍ هامٍ» صباح اليوم الأحد (بتوقيت واشنطن) الموافق لـ 28 أكتوبر، ساعاتٌ بعد ذلك حتى غرَّد ترامب على حسابه الرسمي في موقع تويتر قائلًا: «شيء كبير للغاية حدث للتو.» بعدها بدقائق؛ نشرت مجلّة نيوزويك خبرًا مفاده أنَّ الرئيس الأمريكي قد صادقَ على «عملية خاصة» تستهدفُ زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي مؤكدةً على أن هذا الأخير قد قُتل في «عمليّة سرية» نفذتها مروحيات فوق مدينة إدلب شمال غرب سوريا. تضاربت الأنباء الأوليّة حول الموضوع؛ حيثُ نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤولٍ أمريكي لم تُسمِّه قوله إن «واشنطن قد نفذن عملية ضد زعيم تنظيم الدولة وليس واضحًا ما إذا كانت العملية نجحت.» في السياق ذاته؛ نقلت سي إن إن عن مسؤولٍ أمريكي لم تُسمِّه هي الأخرى قوله إنّ «وكالة المخابرات المركزيّة قد ساعدت في تحديد مكانِ أبو بكر» دون أيّ إشارةٍ لمقتله أو شيء من هذا القبيل.

عادت نيوزويك بعد وقتٍ قصيرٍ لتقول إن البغدادي قد قتل نفسه عبر تفجير سترة ناسفة كان يرتديها وذلك نقلًا عن مسؤولٍ رفيعٍ في البنتاغون. خلال هذه الفترة؛ ظلَّت التقارير الإعلامية تُنشر من هنا وهناك وتتحدث حول موضوع قتل زعيم داعش من عدمه دون أيّ بيانٍ رسمي من الحكومة الأمريكية أو من أيّ جهة رسمية يحقُّ لها الإدلاء بمعلومات حول «الغارة». خلال اتصالٍ هاتفي لسي إن إن؛ قالَ بعض المسؤولين إنهم ينتظرون نتائج اختباري الحمض النووي والبصمات من أجلِ التأكيد النهائي لمقتل البغدادي. نشرت بعض وسائل الإعلام الأمريكية – وعلى رأسها نيوزويك – خبر مقتل زوجتا البغدادي خلالَ الغارة على إدلب والتي قِيل إنها تمّت بمشاركة قوات خاصة حصلت على معلومات استخبارية من المكان ثم فجَّرته.

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الكلمات المفتاحية

شقيقة أبو بكر البغدادي داعش ابو بكر البغدادي

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