أخبار البورصة .. "كليوباترا" تعلن عن الإنتهاء من إجراءات صفقة الإستحواذ على مستشفى الكاتب





أخبار البورصة المصرية





أعلنت شركة مستشفي كليوباترا أنها أتممت عقد نقل نشاط التشغيلي لمستشفى الكاتب ، مضيفة أن ذلك يأتي بعد إتمام عملية شراء أصول المستشفى العقارية خلال ديسمبر 2018 على أن يتم التنفيذ وتولى إدارة المجموعة جميع العمليات اليومية بالمستشفى بدء من 6 نوفمبر الجاري.





وأضافت في بيان للبورصة المصرية، أن القيمة الإجمالية لصفقة الإستحواذ قد بلغت نحو 279 مليون جنيه مقابل شراء الأصول العقاري التابعة للمستشفى، بالإضافة إلى نقل نشاط وأصول تحت علامة مستشفى كليوباترا وفقا للشروط مع الشركة الُمشغلة.





وأوضح أحمد عز الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، أن عملية الاستحواذ على مستشفى الكاتب تأتى في إطار الاستراتيجية التي تتبانها الشركة، والتي تهدف إلى الارتقاء بقطاع الرعاية الصحية من خلال توفير منظومة من الخدمات الطبية فائقة الجودة وتقديم معيارًا يتحذى بيه لما يجب أن تكون عليه مؤسسات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص في مصر.









والجدير بالذكر ، أنه في ديسمبر 2018، وافق مساهمو مستشفى كليوباترا على تنفيذ صفقة الاستحواذ بقيمة 279 مليون جنيه، مقابل قيمة شراء الأصول العقارية التابعة للمستشفى، بالإضافة إلى نقل نشاط وأصول المستشفى تحت علامة "كليوباترا".

وكان مجلس إدارة شركة مستشفى كليوباترا وافق على المساهمة بنسبة 99 بالمائة في تأسيس شركة مساهمة مصرية لممارسة نشاط إدارة وتشغيل المستشفيات.

وأوضحت الشركة أن الشركة الجديدة بغرض إدارة مستشفى الكاتب برأسمال مصدر 30 مليون جنيه





وتعمل شركة مستشفي كيلوبترا في قطاع معدات وخدمات الرعاية الصحية مع التركيز على مرافق الرعاية الصحية. وقد تم تأسيسها في يوليو 1979.