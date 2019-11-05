Advertisements عربي ودولي عربي ودولي ليفربول يرفض الإقامة فى فنادق قطر بمونديال الأندية الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 02:38 م Advertisements Advertisements Advertisements الكلمات المفتاحية ليفربول فنادق قطر بمونديال الأندية رفض الإقامة أخبار تهمك نجم جديد يظهر مع برشلونة ضد سلافيا براج منذ أقل من ساعة الأهلي يفاجئ الجميع ويتجه لصفقة غير متوقعة منذ حوالي 23 ساعة هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة ) منذ حوالي 7 ساعات مفاجآت بالجملة في قائمة المرشحين لخلافة فالفيردي في برشلونة منذ 42 دقيقة تركي آل الشيخ يجيب على تساؤلات بشأن استاد الأهلي وعودة أبوتريكة (فيديو) منذ حوالي 5 ساعات عاجل.. إحالة مدرب الأهلي للتحقيق بسبب "خناقة" مبروك منذ ساعتين و 21 دقيقة تركي آل الشيخ يكشف حقيقة إنشاء استاد الأهلي وموقفه من الزمالك منذ حوالي 11 ساعة رمضان صبحي يصدم الأهلي.. وفايلر يرد بقوة منذ أقل من ساعتين نجم ريال مدريد يرفع راية العصيان على زيدان منذ أقل من نصف ساعة ضحية الزمالك الأولى بعد صلح تركي آل الشيخ والخطيب منذ حوالي 5 ساعات تعليق قوي لـ"ذي ناشيونال" على قرار السيسي الأخير: جرأة غير مسبوقة منذ يوم عاجل.. رينيه فايلر يصدم كهربا منذ يوم عاجل | مفاجآت جديدة بشأن حالة الجو.. هل سيضرب الطقس السيئ مصر مرة أخرى؟ الأرصاد الجوية تجيب منذ حوالي 3 ساعات تصريح قوي للرئيس السيسي عن طريق الموت بشرم الشيخ منذ ساعة و 14 دقيقة رينيه فايلر يعود إلى سويسرا منذ حوالي 8 ساعات مفاجأة مدوية.. أزمة كبرى وراء رحيل فايلر عن معسكر الأهلي منذ حوالي 20 ساعة موضوعات متعلقة أبطال يد الزمالك يرفضون المشاركة بمونديال الأندية بقطر حارس ويليجنتون يمنع حسين الشحات من أولى أهدافه بمونديال الأندية (فيديو) الموريتانيون يرفضون الخضوع لإرهاب قطر أخر اخبار محمد صلاح اليوم| رفض شارة قيادة الفراعنة وتهديده بالغياب عن ليفربول بمونديال الأندية أزمة في أنفيلد عقب فوز ليفربول ضد أرسنال