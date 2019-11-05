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"مواجهة الشائعات بالعمل والبناء".. رسائل "السيسي" من افتتاح مشروعات بالسويس وجنوب سيناء

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 02:36 م
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الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
رشا المنسي
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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه عددًا من المشروعات التنموية في نطاق محافظتي السويس وجنوب سيناء، والتي تأتي في إطار توجهات الدولة نحو افتتاح عدد من المشاريع الفترة المقبلة، العديد من الرسائل أبرزها مواجهة الشائعات على الأرض من خلال العمل والبناء وإقامة المشروعات، بالإضافة إلى أن القيادة السياسية الحالية ليست "قليلة الأصل"، فضلا عن تأكيد الرئيس أن الدول تبنى بالإرادة والاستقرار.

وشاهد الرئيس السيسي فيلما تسجيليا بعنوان "مستقبل واعد" حيث استعرض الفيلم العزم والقدرة للشعب المصري في تحقيق النهضة التنموية وبناء عشرات القلاع الصناعية في عبور جديد إلى مستقبل واعد. وشارك في الحضور الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فضلا عن وزراء النقل وقطاع الأعمال والمالية، كما شارك عدد من المحافظين وكبار المسئولين والإعلاميين والنواب والشباب.

وخلال السطور التالية ترصد "الفجر"، أبرز رسائل الرئيس السيسي، خلال افتتاحه عددًا من المشروعات التنموية.

السيسي يكلف بميكنة المشروعات القومية
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضرورة العمل على نظم ميكنة كاملة بالتحكم في كل مراحل المشروعات القومية الجديدة.

واستفسر الرئيس عن التشوينات الموجودة داخل المصنع، قائلا: "قولنا ان مجمعات الرخام وأي منتجات تطلع تبقى ليها نظم ميكنة كاملة تبقى موجودة في غرفة التحكم يوم بيوم بالمتر ايه اللي دخل المخازن سواء المخازن الرئيسية، وأنا بقول الكلام ده لو احنا عاوزين في مصر نتحرك في أن احنا نعمل حوكمة حقيقية ونجابه أي فساد يمكن يبقى متحقق مفيش قدامنا غير الميكنة ونظم المعلومات اللي تحييد أي خطأ مقصود أو غير مقصود".

الانتهاء من مدينة السويس الجديدة
وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة ممثلة في الدكتور مصطفى مدبولس رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة بالانتهاء من مدينة السويس الجديدة.

القيادة السياسية الحالية ليست "قليلة الأصل"
كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن ما يحدث على الأرض من مشروعات ليس وليد اللحظة، مشيرا إلى أن هناك حكومات كثيرة كان لها رؤية ولم يحالفها الحظ، مضيفًا أن القيادة السياسية الحالية ليست "قليلة الأصل".

مواجهة الشائعات على الأرض
وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أن مواجهة الشائعات على الأرض من خلال العمل والبناء وإقامة المشروعات، قائلاً: وجهت لو أن كل يوم هروح وأحضر افتتاحات.. كل يوم هيبقي في افتتاحات. وتابع السيسي: الفترة المقبلة ستشهد افتتاحات عديدة للرد على الشائعات.

الدولة ضخت استثمارات هائلة في سيناء خلال الـ5 سنوات الماضية
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة خلال الـ 5 سنوات الماضية ضخت استثمارات هائلة في سيناء باعتبارها تمثل الأمن القومي لمصر، مؤكدًا أن التكلفة الاستثمارية للمشروعات التي يتم تنفيذها في سيناء تصل إلى 800 مليار جنيه.

وأضاف الرئيس السيسي، أن ما يحدث في سيناء من تطوير مٌعد له خطة قبل تولية إدارة البلاد، وحاليا يتم استكمالها على نحو أسرع، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل في سيناء منذ سنوات طويلة، مشددًا على أهمية استقرار الأمن وتوافر النوايا الطيبة من أجل بناء الوطن.

تخصيص 5.5 مليار جنيه لإصلاح طريق الموت بشرم الشيخ
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه تم وضع 5.5 مليار جنيه لتصليح طريق الموت بشرم الشيخ، مؤكدا أن كل المشكلات التي كانت بالطريق انتهت. وقال السيسي إنه بعد تطوير طريق النفق بشرم الشيخ، تم تفادي مئات الحوادث والمشكلات الماضية الناجمة عن السيول.

وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الجيش والشرطة من تأمين طريق شرم الشيخ والارتكازات الأمنية بالطريق وذلك عقب افتتاح طريق نفق شرم الشيخ.

الدول تبنى بالإرادة والاستقرار
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر ستتقدم في التعليم والصحة ومكافحة الفساد عن طريق الاستقرار. وقال الرئيس السيسي: "الدول تبني وتعمر بالإرادة والاستقرار ولا بديل عن ذلك"، وأضاف: "سوف نقوم بعمل مشروعات أد ده عشر مرات".

"ماحدش هيقدر يوقفنا"
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: إنه لابد من التوسع في إنشاء محطات معالجة وتحلية مياه، مؤكدا: "لن يستطيع أحد أن يوقفنا وهنستمر في الإفتتاحات".

ما أنجزناه في 4 سنوات يحتاج لـ20 عاما
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر للقائمين على افتتاحات المشروعات القومية، مؤكدا أنه على استعداد لافتتاح مشروعات كل يوم. كما وجه الرئيس رسالة للإعلام بالحديث كثيرا لنشر الوعي، وطالب الجميع بنشر الوعي لمحاربة الشائعات، كما طالب من كل مسئول خلال الافتتاحات الحديث عن الوعي.

وقال الرئيس السيسي: إن المشروعات التي تم تنفيذها خلال 4 سنوات بأيدي شركات مصرية ما كانت لتتم خلال 20 عاما.

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