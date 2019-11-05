رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يقرّ بالفشل في استرجاع الأموال المنهوبة

أقر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، في تصريح اعلامي على هامش مشاركته أمس الاثنين، في اشغال ملتقى علمي دولي حول « مكافحة الجرائم المالية » بكلية الحقوق بصفاقس، اقر بفشل الهيئة بخصوص ملف الأموال المنهوبة داعيا في هذا السياق إلى ضرورة فتح تحقيق اداري وقضائي في شبهات التستر والتقصير في استرجاع الأموال المنهوبة.





وفي سياق حديثه عن مكافحة الفساد، أكد الطبيب ان ملفات الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة وتحديد المسؤوليات بشأنها والحوكمة الرشيدة، ستحظى بالأولوية القصوى من لدن رئيس الجمهورية قيس سعيّد.



