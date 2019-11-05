"الرقابة المالية": تحويل التزامات عملاء شركة المتحدة إلى صناديق الحماية المتخصصة

أكدت الإدارة العامة لشكاوى المتعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية بأنه ردا على ما ورد لديها من استفسارات من جانب عملاء الشركة المتحدة للتأمينات العامة، عقب صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (102) لسنة 2019 بشأن إلغاء الترخيص نهائيا وشطب الشركة المتحدة للتأمينات العامة من سجل شركات التأمين وإعادة التأمين بالهيئة، قد تم تحويل التزامات الشركة تجاه عملائها من حاملي وثائق التأمين الإجباري على السيارات إلى الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل سريع ومقره 10شارع الألفي تقاطع عماد الدين – القاهرة.





كما تم تحويل التزامات الشركة تجاه عملائها من حاملي وثائق التأمين الأخرى إلى صندوق ضمان حملة الوثائق ومقره 10شارع إيران بالدقي الدور الرابع بالجيزة، وتهيب الهيئة بالمستفيدين من وثائق التأمين الصادرة عن الشركة التوجه إلى هذين الصندوقين.



