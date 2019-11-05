"المصرية للاتصالات" تتوج بجائزة الاتصالات العالمية WCA لعام 2019





استمرارا لريادتها وتفوقها في تطبيق أفضل الممارسات في مجال المسئولية المجتمعية، توجت الشركة المصرية للاتصالات بجائزة أفضل مبادرة للمسئولية المجتمعية وذلك خلال حفل توزيع جوائز قمة الاتصالات العالمية"World Communication Award" الـ 21 لعام 2019 والذى أقيم هذا الاسبوع في العاصمة البريطانية لندن، وذلك عن مشروع الربط الإلكتروني لبنوك الدم التابعة لوزارة الصحة والذي يركز بشكل أساسي على تطوير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تطوير المجتمع المصري،تسلمت الجائزة عن المصرية للاتصالات نجلاء نصير رئيس قطاع المسئولية المجتمعية بالشركة.





وتهدف مسابقة جوائز الاتصالات العالمية “WCA” إلى تكريم المتميزين من بين مشغلي الاتصالات على مستوى العالم في 25 فئة مختلفة تمثل أحدث التطورات في عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمشاركة 550 شركة من أكثر من 35 دولة حول العالم في 2019. وتعد المصرية للاتصالات أول شركة مصرية تحصد جائزة المشاركة المجتمعية بمسابقة جوائز الاتصالات الدولية حيث استطاعت المصرية للاتصالات أن تتفوق على 5 من المرشحين للجائزة الكبرى عن فئة المسئولية المجتمعية بعد أن تقدمت لها كبرى شركات الاتصالات الإقليمية والعالمية.





ويعد مشروع الربط الإلكتروني لبنوك الدم أحد أهم مبادرات المسئولية المجتمعية للشركة في مجال الرعاية الصحية بالشراكة مع وزارة الصحة ومؤسسة مصر الخير، حيث يهدف إلى تمكين صانع القرار في وزارة الصحة لأول مرة من التعرف لحظياً على احتياطي الدم في مختلف بنوك الدم التابعة لوزارة الصحة، والبالغ عددها أكثر من 200 بنك دم وأماكن العجز والزيادة، مما يسهل إمكانية إعادة التوزيع عند الحاجة. بالإضافة إلى تسهيل تبادل المعلومات بين بنوك الدم، كما يقلل من احتمالات الخطأ عن طريق الميكنة واستخدام الباركود مما يساهم في إيصال دم آمن للمصريين.





وبهذه المناسبة، أعرب المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، عن سعادته واعتزازه بتلك الجائزة قائلاً " فخورون بحصولنا على هذه الجائزة والتي تأتي تتويجا لدورنا في مجال المسئولية المجتمعية والتي باتت ركيزة أساسية في منظومة عملنا المؤسسي، ولهذا فإننا نسعى جاهدين لتجسيد الأهداف التي تتوافق مع تطلعات ورؤية مصر 2030، وانطلاقاً من موقعنا كشركة رائدة في أحد القطاعات الحيوية في مصر، نحن ملتزمون بتسخير خبراتنا للالتزام بأرقى المعايير العالمية. هذا الفوز يبرهن على التزامنا بتوفير قيمة مضافة لمشتركينا والمساهمة بإثراء حياتهم، وستواصل الشركة الاستثمار في التكنولوجيا المبتكرة وتوظيف مبادرات المسئولية المجتمعية لخدمة المجتمع".





وتأتي هذه الجائزة تتويجاً لمجهودات المصرية للاتصالات واستراتيجيتها للمسئولية الاجتماعية وترسيخا لدور الشركة في تنمية المجتمع المصري من خلال تبني أكثر القضايا تأثيرًا في العديد من المجالات وعلى رأسها تحسين الصحة، والتعليم والتدريب، وتمكين الشباب والمرأة ودمج ذوي القدرات الخاصة وتنمية المجتمع بالاعتماد على الحلول التكنولوجية المبتكرة وإرساء مبادئ العمل التطوعي لدى الموظفين مما يساهم في زيادة الإنتاجية ونمو الاقتصاد المصري.











