Advertisements
Advertisements
Advertisements

"المصرية للاتصالات" تتوج بجائزة الاتصالات العالمية WCA لعام 2019

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 02:30 م
Advertisements
المصرية للاتصالات
المصرية للاتصالات
أحمد الشيخ
Advertisements

استمرارا لريادتها وتفوقها في تطبيق أفضل الممارسات في مجال المسئولية المجتمعية، توجت الشركة المصرية للاتصالات بجائزة أفضل مبادرة للمسئولية المجتمعية وذلك خلال حفل توزيع جوائز قمة الاتصالات العالمية"World Communication Award" الـ 21 لعام 2019 والذى أقيم هذا الاسبوع في العاصمة البريطانية لندن، وذلك عن مشروع الربط الإلكتروني لبنوك الدم التابعة لوزارة الصحة والذي يركز بشكل أساسي على تطوير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تطوير المجتمع المصري،تسلمت الجائزة عن المصرية للاتصالات نجلاء نصير رئيس قطاع المسئولية المجتمعية بالشركة.

وتهدف مسابقة جوائز الاتصالات العالمية “WCA” إلى تكريم المتميزين من بين مشغلي الاتصالات على مستوى العالم في 25 فئة مختلفة تمثل أحدث التطورات في عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمشاركة 550 شركة من أكثر من 35 دولة حول العالم في 2019. وتعد المصرية للاتصالات أول شركة مصرية تحصد جائزة المشاركة المجتمعية بمسابقة جوائز الاتصالات الدولية حيث استطاعت المصرية للاتصالات أن تتفوق على 5 من المرشحين للجائزة الكبرى عن فئة المسئولية المجتمعية بعد أن تقدمت لها كبرى شركات الاتصالات الإقليمية والعالمية.

ويعد مشروع الربط الإلكتروني لبنوك الدم أحد أهم مبادرات المسئولية المجتمعية للشركة في مجال الرعاية الصحية بالشراكة مع وزارة الصحة ومؤسسة مصر الخير، حيث يهدف إلى تمكين صانع القرار في وزارة الصحة لأول مرة من التعرف لحظياً على احتياطي الدم في مختلف بنوك الدم التابعة لوزارة الصحة، والبالغ عددها أكثر من 200 بنك دم وأماكن العجز والزيادة، مما يسهل إمكانية إعادة التوزيع عند الحاجة. بالإضافة إلى تسهيل تبادل المعلومات بين بنوك الدم، كما يقلل من احتمالات الخطأ عن طريق الميكنة واستخدام الباركود مما يساهم في إيصال دم آمن للمصريين.

وبهذه المناسبة، أعرب المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، عن سعادته واعتزازه بتلك الجائزة قائلاً " فخورون بحصولنا على هذه الجائزة والتي تأتي تتويجا لدورنا في مجال المسئولية المجتمعية والتي باتت ركيزة أساسية في منظومة عملنا المؤسسي، ولهذا فإننا نسعى جاهدين لتجسيد الأهداف التي تتوافق مع تطلعات ورؤية مصر 2030، وانطلاقاً من موقعنا كشركة رائدة في أحد القطاعات الحيوية في مصر، نحن ملتزمون بتسخير خبراتنا للالتزام بأرقى المعايير العالمية. هذا الفوز يبرهن على التزامنا بتوفير قيمة مضافة لمشتركينا والمساهمة بإثراء حياتهم، وستواصل الشركة الاستثمار في التكنولوجيا المبتكرة وتوظيف مبادرات المسئولية المجتمعية لخدمة المجتمع".

وتأتي هذه الجائزة تتويجاً لمجهودات المصرية للاتصالات واستراتيجيتها للمسئولية الاجتماعية وترسيخا لدور الشركة في تنمية المجتمع المصري من خلال تبني أكثر القضايا تأثيرًا في العديد من المجالات وعلى رأسها تحسين الصحة، والتعليم والتدريب، وتمكين الشباب والمرأة ودمج ذوي القدرات الخاصة وتنمية المجتمع بالاعتماد على الحلول التكنولوجية المبتكرة وإرساء مبادئ العمل التطوعي لدى الموظفين مما يساهم في زيادة الإنتاجية ونمو الاقتصاد المصري.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

جائزة المصرية للاتصالات المصرية للاتصالات الشركة المصرية للاتصالات

أخبار تهمك

الأهلي يفاجئ الجميع ويتجه لصفقة غير متوقعة

منذ حوالي 23 ساعة

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل | مفاجآت جديدة بشأن حالة الجو.. هل سيضرب الطقس السيئ مصر مرة أخرى؟ الأرصاد الجوية تجيب

منذ حوالي 3 ساعات

تركي آل الشيخ يجيب على تساؤلات بشأن استاد الأهلي وعودة أبوتريكة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يصدم كهربا

منذ يوم

تركي آل الشيخ يكشف حقيقة إنشاء استاد الأهلي وموقفه من الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

ضحية الزمالك الأولى بعد صلح تركي آل الشيخ والخطيب

منذ حوالي 5 ساعات

رمضان صبحي يصدم الأهلي.. وفايلر يرد بقوة

منذ أقل من ساعتين

نجم ريال مدريد يرفع راية العصيان على زيدان

منذ أقل من نصف ساعة

رينيه فايلر يعود إلى سويسرا

منذ حوالي 8 ساعات

تعليق قوي لـ"ذي ناشيونال" على قرار السيسي الأخير: جرأة غير مسبوقة

منذ يوم

نجم جديد يظهر مع برشلونة ضد سلافيا براج

منذ أقل من ساعة

مفاجأة مدوية.. أزمة كبرى وراء رحيل فايلر عن معسكر الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

تصريح قوي للرئيس السيسي عن طريق الموت بشرم الشيخ

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. إحالة مدرب الأهلي للتحقيق بسبب "خناقة" مبروك

منذ ساعتين و 17 دقيقة

مفاجآت بالجملة في قائمة المرشحين لخلافة فالفيردي في برشلونة

منذ 38 دقيقة

موضوعات متعلقة

الاتصالات: متابعة تنفيذ مبادرات السيد رئيس الجمهورية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة

جمارك دبي تفوز بجائزة الطاووس الذهبي العالمية للاستدامة

ننشر تفاصيل جولة وزير الاتصالات بأسوان

CIT تشارك في المؤتمر السنوي الخامس للمسئولية المجتمعية

توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجلس الثقافي البريطاني

توقيع اتفاقية بين "المصرية للاتصالات" وشركة إريكسون لإنشاء مركز تدريب مشترك ومعمل للابتكار

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:02 م

تصريح قوي للرئيس السيسي عن طريق الموت بشرم الشيخ

رمضان صبحي يصدم الأهلي.. وفايلر يرد بقوة

01:36 م

ضحية الزمالك الأولى بعد صلح تركي آل الشيخ والخطيب

09:58 ص

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

08:32 ص

تركي آل الشيخ يجيب على تساؤلات بشأن استاد الأهلي وعودة أبوتريكة (فيديو)

10:36 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status