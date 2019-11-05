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"مستقبل وطن" يطلق دورات تدريبية للفتيات والسيدات على صناعة الشنط الجلدية بسوهاج (صور)

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 02:30 م
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الدورات
الدورات
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أطلق حزب مستقبل وطن، في محافظة سوهاج، بالتعاون مع أحد مصانع الشنط الجلدية بدائرة المحافظة، دورات تدريبية "بالمجان" للفتيات والسيدات المعيلات لأسرهن لتعليمهن طرق صناعة الشنط الجلدية، بهدف توفير حرفة وصنعة لهن، تحت رعاية اللواء محمد مصطفى، أمين الحزب بالمحافظة.

وأوضح اللواء محمد مصطفى أمين الحزب بالمحافظة، أن الدورات تأتى ضمن الفعاليات والمبادرات الإجتماعية العديدة التى تنفذها أمانات الحزب بجميع أنحاء المحافظة، والتى تأتى فى إطار تبنى الحزب لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعمل المجتمعى من أجل توفير "حياة كريمة " للمواطنين.

من جانبها قالت النائبة عبلة الهوارى، أمينة المرأة بالمحافظة، أن الدورات تأتى ضمن مبادرة "أنت عظيمة" التى أطلقتها أمانة المرأة بالحزب تحت شعار "أنت عظيمة.. بتعليمك، بتنظيمك، بعملك" والتى تتضمن ثلاثة أهداف تتعلق بتعليم المرأة والعمل على محو أميتها، وحثها على تنظيم أسرتها، وخلق فرص عمل لها، لافتة إلى أن الأمانة بدأت منذ فترة فى تفعيل الهدف الثالث من المبادرة والمتعلق بعمل المرأة، من خلال خطة موضوعة لمساعدة سيدات المحافظة، وبخاصة الأسر محدودة الدخل فى إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تحقق دخولا لأسرهن، وتساهم فى رفع مستوى معيشتهم، مؤكدة على وجود تعاون بين الأمانة، والجمعيات الأهلية، وأصحاب الأعمال بالمحافظة لتحقيق هذا الهدف.

وذكرت عبلة الهواري، أن دورات التدريب الحالية تستهدف تدريب مجموعة كبيرة من الفتيات والسيدات المعيلات لأطفالهن بدائرة مركز سوهاج، سواء الأرامل أو المطلقات، حيث يتم تدريبهن وفقا لجدول زمنى تم إعداده مع سيدة الأعمال صاحبة المصنع لمدة 3 شهور، بواقع 4 أيام تدريب فى الأسبوع لكل سيدة، على مختلف أشكال صناعة الشنط الجلدية، حيث يستهدف التدريب توفير صنعة تدر دخل على المتدربات، وتساعدهن على الوفاء بمتطلبات المعيشة تجاه أطفالهن.

ونوهت بأنه من المقرر أن يتم فى نهاية التدريب إلحاق المتميزات من المتدربات للعمل فى المصنع، ومساعدة باقى المتدربات على توفير فرص عمل لهن فى باقى المصانع العاملة فى نفس المجال.
"مستقبل وطن" يطلق دورات تدريبية للفتيات والسيدات على صناعة الشنط الجلدية بسوهاج (صور)
"مستقبل وطن" يطلق دورات تدريبية للفتيات والسيدات على صناعة الشنط الجلدية بسوهاج (صور)
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حزب مستقبل وطن

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