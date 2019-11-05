عاجل.. الزمالك يضحي بحارسه

تتجه النية لدى إدارة نادي الزمالك بإعارة محمد أبو جبل حارس الفريق خلال يناير المقبل مع عودة محمود عبد الرحيم جنش للمشاركة في المباريات بشكل رسمي.





ويتحفظ مسئولو الزمالك على تواجد 4 حراس في قائمة الفريق بسبب الزحمة وصعوبة الاعتماد عليهم دفعة واحدة.





واقترب جنش من العودة بعد فترة الغياب الطويلة له عن الملاعب بسبب الإصابة التي تعرض لها على هامش معسكر المنتخب الوطني في أمم افريقيا الأخيرة.





ويفضل مسئولو النادي الاكتفاء ب3 خراس فقط للفريق في الموسم الجاري بسبب كفاءة كل المقيدين وصعوبة الاعتماد على الرباعي دفعة واحدة.





ويعود جنش للتدريبات الجماعية للزمالك بعد شهرا تمهيدا لمشاركته في المباريات بشكل طبيعي مع الفريق.









وتشهد بطولة الدوري توقف في الوقت الحالي بسبب ارتباط المنتخب الأوليمبي بخوض منافسات بطولة إفريقيا تحت 23 سنة، وكانت آخر المواجهات التي لعبها الفريق على الصعيد القاري أمام جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال افريقيا، وعلى الصعيد المحلي أمام المقاولون العرب والفوز بهدفين لهدف ببطولة الدوري.





ويستأنف الفريق مبارياته في مسابقة الدوري أمام إنبي، في الوقت الذي ستكون أولى المواجهات على الصعيد القاري أمام مازيمبي الكونغولي في دوري المجموعات وهي مباراة صعبة للغاية بسبب قوة الفريق المنافس وخبراته الكبيرة على الصعيد القاري





قرعة دوري أبطال إفريقيا





المجموعة الأولى: أول أغسطس الأنجولى ، مازيمبى الكونغولى ، زيسكو يونايتد ، الزمالك





المجموعة الثانية: النجم الساحلى التونسي ، الهلال السودانى ، بلاتنيوم الزامبى ، الاهلى





المجموعة الثالثة: اتحاد الجزائر ، صن داونز الجنوب أفريقى ، بترو أتلتيكو ، الوداد المغربى





المجموعة الرابعة: الرجاء المغربى ، شبيبة القبائل الجزائرى ، فيتا كلوب الكونغولى ، الترجى التونسي.