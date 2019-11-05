Advertisements
Advertisements
Advertisements

دوري ابطال اوروبا.. ننشر مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 5/11/2019 والقنوات الناقلة

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 01:34 م
Advertisements
كأس دوري ابطال اوروبا
كأس دوري ابطال اوروبا
Advertisements
دوري ابطال اوروبا.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 5/11/2019 والقنوات الناقلة

يبدأ اليوم أولى مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري ابطال اوروبا، حيث يتابع عشاق كرة القدم بطولة دوري ابطال اوروبا، لذلك سنقدم لكم فيما يلي مباريات دوري ابطال اوروبا اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 والقنوات الناقلة.

تستعد فرق المجموعة الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة في دوري ابطال اوروبا، لخوض مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بالبطولة وفيما يلي نستعرض معكم، موعد مباريات دوري ابطال اوروبا اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة.

موعد مباريات المجموعة الخامسة من الدوري ابطال اوروبا اليوم والقنوات الناقلة

- ليفربول الإنجليزي يستضيف  فريق جينك البلجيكي، على ملعب أنفيلد، وتنطلق المباراة في السعاة 10:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، بصافرة الحكم السلوفاكي إيفان كروزلياك، وتبث قناة beIN SPORTS HD 2 المباراة.

- نابولي الإيطالي يستضيف فريق رد بول سالزبورج النمساوي، في ملعب سان باولو، بصافرة الحكم البولندي سايمون مارشينياك، وتبث قناة beIN SPORTS HD 4 المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءًا بتوقيت القاهرة.

موعد مباريات المجموعة السادسة من الدوري ابطال اوروبا اليوم والقنوات الناقلة

- يخوض فريق برشلونة مباراة قوية ضد فريق سلافيا براغا التشيكي على ملعب استاد كامب نو في تمام الساعة 7:55 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1 بقيادة الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر.

- يقود الحكم الهولندي داني ماكيلي مباراة بوروسيا دورتموند الألماني ضد إنتر ميلان الإيطالي على ملعب سيجنال إيدونا بارك في تمام الساعة 10:00 مساءًا بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1.

موعد مباريات المجموعة السابعة من الدوري ابطال اوروبا اليوم والقنوات الناقلة

- يواجه زينيت سان بطرسبرج الروسي غريمه لايبزيج الألماني على ملعب كريستوفسكي، في تمام الساعة 7:55 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 5.

- بينما يخوض وبنفيكا البرتغالي مباراة قوية ضد غريمه ليون الفرني على ملعب استاد ليون بصفارة الحكم الهولندي بيورن كيبيرس، في تمام الساعة 10:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، على قناة  beIN SPORTS HD 6.

موعد مباريات المجموعة الثامنة من الدوري ابطال اوروبا اليوم والقنوات الناقلة

- أياكس أمستردام الهولندي يحصل ضيفَا ثقيلا على ملعب استاد ستامفورد بريدج لمواجهة تشيلسي الإنجليزي، بصفارة الحكم الإيطالي جيانلوكا روكي، في تمام الساعة 10:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، على قناة  beIN SPORTS HD 5.

- وأخيرًا يلعب فريق ليل الفرنسي ضد فالنسيا الإسباني، على ملعب ميستايا بصفارة الحكم الروسي سيرجي كاراسيف في تمام الساعة 10:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، على قناة beIN SPORTS HD 3.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موعد مباريات دوري ابطال اوروبا مباريات دوري ابطال اوروبا اليوم مباريات اليوم مباريات الجولة الرابعة ليفربول دوري الابطال دوري ابطال اوروبا دور المجموعات القنوات الناقلة لمباريات دوري ابطال اوروبا

أخبار تهمك

عاجل.. إحالة مدرب الأهلي للتحقيق بسبب "خناقة" مبروك

منذ أقل من ساعة

أمطار وسحب وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أزمة جديدة داخل الأهلي قبل مباراة النجم الساحلي

منذ حوالي 9 ساعات

سقطات معسكر الإمارات تشعل أزمة بين "فايلر" ومجلس الأهلي

منذ يوم

تعليق قوي لـ"ذي ناشيونال" على قرار السيسي الأخير: جرأة غير مسبوقة

منذ يوم

مفاجأة مدوية.. أزمة كبرى وراء رحيل فايلر عن معسكر الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

تركي آل الشيخ يجيب على تساؤلات بشأن استاد الأهلي وعودة أبوتريكة (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

ضحية الزمالك الأولى بعد صلح تركي آل الشيخ والخطيب

منذ حوالي 4 ساعات

تصريحات مثيرة للجدل من فينيسيوس بشأن مستقبله مع ريال مدريد

منذ 43 دقيقة

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يفاجئ الجميع ويتجه لصفقة غير متوقعة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل | مفاجآت جديدة بشأن حالة الجو.. هل سيضرب الطقس السيئ مصر مرة أخرى؟ الأرصاد الجوية تجيب

منذ ساعة و نصف

انخفاض سعر سلعة مهمة في الشتاء بعد تراجع الدولار

منذ حوالي 9 ساعات

رينيه فايلر يعود إلى سويسرا

منذ حوالي 6 ساعات

تركي آل الشيخ يكشف حقيقة إنشاء استاد الأهلي وموقفه من الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يصدم كهربا

منذ يوم

موضوعات متعلقة

موعد مباراة برشلونة وآيندهوفن في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

موعد مباراة إنتر ميلان وتوتنهام في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

موعد مباراة برشلونة وآيندهوفن في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 8-1-2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 18-9-2019 في دوري ابطال اوروبا 2020 والقنوات الناقلة

موعد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 والقنوات الناقلة لكل مباراة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:58 ص

ضحية الزمالك الأولى بعد صلح تركي آل الشيخ والخطيب

تركي آل الشيخ يجيب على تساؤلات بشأن استاد الأهلي وعودة أبوتريكة (فيديو)

10:36 ص

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

08:32 ص

عاجل.. رينيه فايلر يصدم كهربا

09:43 ص

تركي آل الشيخ يكشف حقيقة إنشاء استاد الأهلي وموقفه من الزمالك

04:27 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status