دوري ابطال اوروبا.. ننشر مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 5/11/2019 والقنوات الناقلة

دوري ابطال اوروبا.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 5/11/2019 والقنوات الناقلة





يبدأ اليوم أولى مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري ابطال اوروبا ، حيث يتابع عشاق كرة القدم بطولة دوري ابطال اوروبا ، لذلك سنقدم لكم فيما يلي مباريات دوري ابطال اوروبا اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 والقنوات الناقلة.





تستعد فرق المجموعة الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة في دوري ابطال اوروبا ، لخوض مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بالبطولة وفيما يلي نستعرض معكم، موعد مباريات دوري ابطال اوروبا اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة.





موعد مباريات المجموعة الخامسة من الدوري ابطال اوروبا اليوم والقنوات الناقلة





- ليفربول الإنجليزي يستضيف فريق جينك البلجيكي، على ملعب أنفيلد، وتنطلق المباراة في السعاة 10:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، بصافرة الحكم السلوفاكي إيفان كروزلياك، وتبث قناة beIN SPORTS HD 2 المباراة.





- نابولي الإيطالي يستضيف فريق رد بول سالزبورج النمساوي، في ملعب سان باولو، بصافرة الحكم البولندي سايمون مارشينياك، وتبث قناة beIN SPORTS HD 4 المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءًا بتوقيت القاهرة.





موعد مباريات المجموعة السادسة من الدوري ابطال اوروبا اليوم والقنوات الناقلة





- يخوض فريق برشلونة مباراة قوية ضد فريق سلافيا براغا التشيكي على ملعب استاد كامب نو في تمام الساعة 7:55 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1 بقيادة الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر.





- يقود الحكم الهولندي داني ماكيلي مباراة بوروسيا دورتموند الألماني ضد إنتر ميلان الإيطالي على ملعب سيجنال إيدونا بارك في تمام الساعة 10:00 مساءًا بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1.





موعد مباريات المجموعة السابعة من الدوري ابطال اوروبا اليوم والقنوات الناقلة





- يواجه زينيت سان بطرسبرج الروسي غريمه لايبزيج الألماني على ملعب كريستوفسكي، في تمام الساعة 7:55 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 5.





- بينما يخوض وبنفيكا البرتغالي مباراة قوية ضد غريمه ليون الفرني على ملعب استاد ليون بصفارة الحكم الهولندي بيورن كيبيرس، في تمام الساعة 10:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، على قناة beIN SPORTS HD 6.





موعد مباريات المجموعة الثامنة من الدوري ابطال اوروبا اليوم والقنوات الناقلة





- أياكس أمستردام الهولندي يحصل ضيفَا ثقيلا على ملعب استاد ستامفورد بريدج لمواجهة تشيلسي الإنجليزي، بصفارة الحكم الإيطالي جيانلوكا روكي، في تمام الساعة 10:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، على قناة beIN SPORTS HD 5.



