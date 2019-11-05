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شرط أردوغان للالتزام بالاتفاقيات مع أمريكا وروسيا

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 01:27 م
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أردوغان
أردوغان
وكالات
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نقلت وكالة"رويترز"، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أكد أن بلاده ستلتزم باتفاقياتها مع أميركا وروسيا بشأن سوريا طالما التزم البلدان بوعودهما.

 

ووفقًا لوكالة رويترز، أردوغان، كشف أمام نواب من حزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة، أن وحدات حماية الشعب الكردية لم تغادر تل رفعت ومنبج في سوريا رغم الاتفاقات مع واشنطن وموسكو.

 

وقال إن الولايات المتحدة لا تزال تنفذ دوريات مشتركة مع وحدات حماية الشعب الكردية داخل سوريا، مضيفا"سنواصل عملياتنا في سوريا لحين إنشاء منطقة آمنة هناك".

 

وأضاف أردوغان: "تركيا ستبقى في الأراضي العراقية والسورية حتى تحريرها من (التنظيمات الإرهابية) وعلى الجميع أن يعي ذلك جيدا".

 

وأبرمت تركيا، اتفاقين منفصلين مع الولايات المتحدة وروسيا، بشأن انسحاب وحدات حماية الشعب، التي تعتبرها أنقرة جماعة إرهابية، من"المنطقة الآمنة" التي تعتزم إقامتها في شمال شرق سوريا. وفي حين قالت واشنطن وموسكو إن المقاتلين غادروا، أكد أردوغان أن هذا لم يحدث.

 

وشنت تركيا، الشهر الماضي، هجوما في شمال شرقي سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية في أعقاب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب قوات بلاده من المنطقة، حيث أثارت تلك الخطوة قلقا واسع النطاق بشأن مصير أسرى تنظيم "داعش" الإرهابي هناك.

 

ووحدات حماية الشعب هي المكون الرئيسي لقوات سوريا الديمقراطية الحليف الأساسي للولايات المتحدة في هزيمة تنظيم "داعش" في المنطقة.

 

وقالت الولايات المتحدة وحلفاء تركيا الغربيون إن الهجوم التركي قد يعطل قتال التنظيم الإرهابي، ويساعد على انبعاثه من جديد.

 

لكن تركيا، التي تعتبر وحدات حماية الشعب منظمة إرهابية على صلة بمتمردين أكراد على أراضيها، رفضت هذه المخاوف وتعهدت بقتال "داعش" مع حلفائها، ودعت الدول الأوروبية لاستعادة رعاياها الذين قاتلوا في صفوف التنظيم الإرهابي.

 

وأعلنت الولايات المتحدة الشهر الماضي أنها قتلت أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم "داعش" في شمال غرب سوريا.

 

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الكلمات المفتاحية

شرطة أردوغان تركيا الاتفاقيات مع موسكو وواشنطن أردوغان

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