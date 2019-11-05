6 إطلالات جذابة لأحلام بهذا الموسم من "ذا فويس"
خلال الحلقة الرابعة من "ذا فويس" تألّقت أحلام بإطلالة أنثوية بامتياز حملت توقيع دار Alexander McQueen، وتألّقت بتنورة وقميص باللون الزهري نسّقتها مع سترة "بلايزر" ذات قصة رجالية باللونين الأبيض والأسود. وقد كمّلت إطلالتها بحذاء باللون الزهري تزيّنه المسامير من McQueen أيضاً ومجموعة مجوهرات ماسيّة من Boucheron.
خلال الحلقة الثالثة من "ذا فويس"، اختارت أحلام إطلالة عصريّة بامتياز حملت توقيع Balenciaga، تألّفت من قميص أبيض ذي قصة رجالية وسروال من الجلد الطبيعي ذي خصر مرتفع. وقد نسّقت إطلالتها مع صندل أسود من Gianvito Rossi وعقد ماسي فاخر من مجوهرات Nsouly.
في الحلقة الثانية من "ذا فويس" تألّقت أحلام بمعطف جلدي أحمر من Alexander McQueen نسّقته مع حزام أسود وحذاء "بوتس" وإكسسوارات من الدار نفسها.
خلال حلقات المرحلة الأولية من "ذا فويس" اختارت أحلام إطلالة عصريّة ذات طابع كلاسيكي من دار Dior. وقد تألفت إطلالتها من سترة على شكل وشاح وسروال تزيّنهما المربعات الحمراء والسوداء نسقتهما مع حذاء "ستيليتو" باللون الأسود وأكسسوارات من Dior.