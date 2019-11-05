وزير التموين من البرلمان: ملف إضافة المواليد تحظى باهتمام القيادة السياسية

قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير، لمناقشة 5 طلبات إحاطة مُقدمة من النواب، إنه لا خلاف في وجود فروق سعر للسلع التي تصرف على البطاقات التموينية والموجودة بالسوق الحر، ردًا على طلب الإحاطة الذي قدم حول تفاوت أسعار السكر في السوق.



وأضاف وزير التموين، أن السكر وصل سعره لـ ١٨ جنيها، إلا أنه بعد توليه المنصب الوزاري تم تسعيره بـ ١٠ جنيهات ونصف على البطاقات، في حين أن سعره في السوق الحر وصل لنحو ١٤ جنيها، مُشيرًا إلى أن استلام محصول القصب بـ ٧٢٠ جنيها للطن، وتصل تكلفة إنتاج الكيلو إلى ٩ جنيهات وربع، ويتم عرضه بـ٩ جنيهات ونصف للمستهلك، مُذكرًا أن تكلفة سكر البنجر أقل ليصل سعر إنتاج طن السكر إلى ٦٥٠٠ جنيه، وهو ما يجعل سعر الكيلو للمستهلك ٧ جنيه للكيلو، ولفت إلى أن السكر الأبيض المستورد من الممكن أن يصل مصر بـ ٦٢٠٠ جنيه للطن.



وشدد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على ضرورة مراعاة تسعير طن القصب عند استلامه من المزارعين ليكون ملائما مع سعر بيع السكر للمواطنين، وشدد أيضًا على ضرورة إيجاد آلية لفصل الدعم المُقدم للزراعة عن دعم السلع التموينية، مضيفًا أن جميع السلع التموينية متوفرة ولا يوجد أي عجز، مُشيرًا إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز يحتاج زراعة مليون و٤٠٠ ألف فدان من المحصول على الأقل، مؤكدًا أن الأرز الصيني يكفي حتى شهر ديسمبر.



كما أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن إضافة المواليد تحظى باهتمام القيادة السياسية، مضيفًا أن الرئاسة طالبت بالموقف الكامل وتم موافاتها بذلك، مُؤكدًا أن هناك لجنة فنية سيتم عرض الموقف النهائي من إضافة المواليد عليها، ليتم بعدها الإعلان نهائيا عن موعد الإضافة على البطاقات التموينية.



وفيما يتعلق بتظلمات المواطنين من الحذف من البطاقات التموينية، أشار الوزير إلى أن الحذف يكون بسبب معلوم، قائلا:"لا نطلب كافة المستندات، ولكن المطلوب فقط في الرسالة التي تصل للمواطن، هو إحضار ما ينفى السبب الذي تم حذفه بسببه".



