"السيسي" يشهد فيلمًا تسجيليًا بعنوان "مستقبل واعد" خلال افتتاح عدد من المشروعات

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، فيلم تسجيلي بعنوان "مستقبل واعد" على هامش افتتاحه عدد من المشروعات القومية بنطاق محافظتي السويس وجنوب سيناء.



واستعرض الفيلم التسجيلي، أبرز ما تم في مصنع درفلة الحديد رقم 3 شركة السويس للصلب، وما تقوم به جهاز الخدمة الوطنية في إطار بناء المصانع وإنشاء المشروعات القومية، والجهود المبذولة في المشروعات القومية المختلفة.



ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، افتتاح عدد من المشروعات التنموية في نطاق محافظتي السويس وجنوب سيناء، في إطار توجهات الدولة نحو افتتاح عدد من المشاريع الفترة المقبلة، بحضور عدد كبير من الوزراء وكبار رجال الدولة، فضلا عن بعض المحافظين ونواب البرلمان والإعلاميين والشباب.

