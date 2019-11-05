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عاجل.. إحالة مدرب الأهلي للتحقيق بسبب "خناقة" مبروك

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 12:56 م
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فتحي مبروك
فتحي مبروك
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أصدر فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، فرمانا بتحويل ياسر ريان مدرب النادي مواليد 2004 للتحقيق على خلفية مغادرة مباراة فريقه أمام سموحة يوم الماضي في أول 15 دقيقة.

 

إحالة مدرب الأهلي للتحقيق بسبب "خناقة" مبروك 

القصة بدأت عندما قام فتحي مبروك ونائبه هشام حنفي بإعطاء التعليمات الفنية لفريق 2004 في مباراة سموحة، الأمر الذي أغضب ياسر ريان وتدخل بشكل عنيف ضد الثنائي.

 

ولم يحضر ياسر ريان إلى تدريبات فريق الأهلي مواليد 2004 منذ يوم الخميس الماضي ، ورفض الحضور لقيادة القلعة الحمراء.

 

ومن المقرر أن يقوم فتحي مبروك بتسليم رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب تقريرا يقدم من خلاله كواليس تلك الواقعة ووقائع أخرى سابقة على أن يقوم المجلس بالبت فيها وإصدار قراره.

 

أزمة أخرى تواجه فتحي مبروك

وعلى جانب آخر، فإن فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي لكرة القدم قد أنهى ملف اللاعب الهارب مصطفى هشام لاعب مواليد 2001، لعرضه على الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة لاتخاذ القرار اللازم بشأنه.

 

وسجل مبروك خلال تقريره، إلى أن اللاعب لم يكن مقيدا فى قائمة الفريق الأساسية وليس متعاقدا مع النادى لكونه من الفئة الثالثة بالفريق حسب رؤية أحمد سراج المدير الفنى لفريق الناشئين مواليد 2001.

 

وحرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، على استدعاء أحمد سراج المدير الفنى لفريق مواليد 2001، للتحقيق حول أسباب هروب مصطفى هشام لاعب الفريق إلى إسبانيا.

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