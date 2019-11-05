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وزير الاتصالات يشهد توقيع اتفاقية بين "ايتيدا" وشركة أنديلا العالمية

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 12:59 م
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عمرو طلعت - وزير الاتصالات
عمرو طلعت - وزير الاتصالات
أحمد الشيخ
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شهد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع اتفاقية بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وشركة أنديلا العالمية للتكنولوجيا لتعزيز عمليات الشركة في مصر من خلال توظيف ما لا يقل عن 200 مهندس برمجيات مصري للعمل في مجال تصدير خدمات تطوير البرمجيات التي توفرها الشركة لعملائها حول العالم؛ وذلك في أعقاب الإعلان الرسمي للشركة عن إطلاق عملياتها في مصر من خلال أول مركز يدار عن بعد بالكامل.

وقع الاتفاقية هالة الجوهري الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، رامة الصفتي المدير التنفيذي لشركة أنديلا مصر؛ وذلك بحضور جيرمي جونسون المؤسس والمدير التنفيذي لشركة أنديلا.

تأتي هذه الاتفاقية اتساقا مع خطط وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الرامية إلى زيادة حجم الصادرات المصرية من خدمات ومنتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي بلغت نحو 3.67 مليار دولار في العام المالي المنصرم، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة ومتميزة للشباب المصري.

وبهذه المناسبة؛ قالت هالة الجوهري الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا": "نحن سعداء بالعمل والتعاون مع شركة أنديلا والتي تقوم بتأهيل المهارات والاستثمار في مطوري البرمجيات في القارة الافريقية لتزويد الشركات التكنولوجية العالمية بها في مختلف دول العالم. كما ندعم استثمارات الشركة في مصر والتي تمكنها من الحصول على مجموعة من المهارات المتميزة، والاستفادة من موقع مصر الجغرافي وقربها من الأسواق العالمية الأمر الذي يعزز سوق خدمات هندسة البرمجيات ونمو أعماله في مصر."

وتعليقًا على الاتفاقية قالت رامة الصفتي المدير التنفيذي لشركة أنديلا مصر: "شهد قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر نموا ملحوظا ومن المنتظر أن يشهد مزيدا من النمو على مدار الأعوام المقبلة، حيث ركزت الحكومة بقوة على تعزيز التحول الرقمي، ونحن نشكر السيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تشريفنا بالحضور اليوم، كما نود أن نشكره وفريق العمل بهيئة "ايتيدا" على تعاونهم معنا خلال انتقالنا للمرة الأولى للعمل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا."

هذا وقد بدأت شركة أنديلا في البدء في تجهيز العمل في السوق المصري في مجال خدمات هندسة البرمجيات منذ 15 شهرًا، كما قامت بتعيين أكثر من 80 من كبار مهندسي البرمجيات من عدد من المحافظات يعملون من خلال نموذج أنديلا للعمل عن بعد، حيث ينضم مهندسو أنديلا للفرق الهندسية لشركات التكنولوجيا الرائدة حول العالم لمساعدتهم على بناء منتجاتهم بسرعة وبتكلفة فعالة.

وتأتي خطوة الشركة للعمل في مصر في إطار سعيها إلى تعزيز فريق عملها الذي يضم أكثر من 1200 مهندس برمجيات، في نيجيريا، وكينيا، وأوغندا، وغيرها من الدول؛ وذلك لتقديم المساعدة لفرق التكنولوجيا في أكثر من 200 من كبرى الشركات التكنولوجية في جميع أنحاء العالم.


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