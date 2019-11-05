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إسبانيا تُنصف سمية الخشاب بعد الحكم الصادر بحبسها

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 01:03 م
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سمية الخشاب
سمية الخشاب
نور طلعت
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تم إصدار منذ أيام حكم ضد الفنانة سمية الخشاب والذى يقضى بحبسها لمدة 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد، وذلك علي هامش تسوية الحسابات المادية بينها وبين زوجها الأسبق أحمد سعد.

وفي نفس التوقيت تم تكريم الفنانة سمية الخشاب، من قبل إدارة المهرجان الدولي للقفطان المغربي بمدينة برشلونة الإسبانية، في دورته الأولى.

ردها على اعتذار أحمد سعد

وردت على اعتذار طليقها أحمد سعد، بتسببه في حكم حبسها 3 سنوات لحدوث خطأ إجرائي، قائلة: الفلوس بتروح وتيجي وعمري ما اهتميت بيها وعمرها ما كانت همي، الأهم دمي أنا فقدت طحالي علشان واحد متوتر ومتهور".

وقالت إنت بتنزل بيان الاعتذار ده علي أي أساس معقول يعني المحامي بتاعك هياخد إجراء من غير ما يرفع عليك سماعة التليفون ويبلغك".

بيان أحمد سعد

كان أحمد سعد نشر بيانًا جاء فيه: "رغم كل ما أثير حول الأزمة الحالية للفنانة سمية الخشاب والتي حدثت عن طريق خطأ إجرائي ودون علمي وانا الآن خارج مصر، أوضح وفقط للحق ومهما كانت الخلافات انه بالفعل تمت التسوية والاتفاق على التسوية بنفوس راضية الا أنني تفاجأت بالأخبار من خلال الإعلام وتم فورا تصحيح المسار متعاليا عن أي إساءة او ترويج لأكاذيب عارية تمامًا من الصحة ولكن للأسف دأب علي ترويجها اعلام الفلس والإثارة، فقد عاهدت الله علي عدم الإساءة او الافتراء مهما كانت"

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